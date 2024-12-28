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"У бури есть название": на Западе узнали, что готовит ВСУ российская армия - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241228/ukraina-853931412.html
"У бури есть название": на Западе узнали, что готовит ВСУ российская армия
"У бури есть название": на Западе узнали, что готовит ВСУ российская армия - 28.12.2024, ПРАЙМ
"У бури есть название": на Западе узнали, что готовит ВСУ российская армия
Вооруженные силы Украины готовятся к российскому наступлению на город Красноармейск (Покровск), передает издание Forbes. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T14:56+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины готовятся к российскому наступлению на город Красноармейск (Покровск), передает издание Forbes.Согласно изданию, в городе царит неприятная тишина, а украинский гарнизон значительно уменьшился. Тем не менее, действия российских военных можно расценивать в качестве "затишья перед бурей"."У этой бури есть название: российская 90-я гвардейская танковая дивизия — основа мощной наземной группировки, состоящей из десятков бригад и полков, сведенных в две общевойсковые армии", - отметил автор материала.Украинский Центр оборонных стратегий сообщает, что российские подразделения на юге от города наступают, чтобы создать новую оборонительную линию и не позволить украинским войскам укрепить Красноармейск (Покровск).Тем не менее, на фоне предполагаемого наступления стало известно, что возле города приступила к развертыванию одна из новых украинских частей, 155-я механизированная бригада, на вооружении которой состоят немецкие танки "Леопард 2" (Leopard 2) и французские гаубицы "Цезарь" (CAESAR). Однако до сих пор неясно, будет ли этого достаточно для удержания позиций, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ
14:56 28.12.2024
 
"У бури есть название": на Западе узнали, что готовит ВСУ российская армия

Forbes: в Покровск переброшена 155-я бригада ВСУ, подготовленная Францией

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО.
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении СВО. - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины готовятся к российскому наступлению на город Красноармейск (Покровск), передает издание Forbes.
Согласно изданию, в городе царит неприятная тишина, а украинский гарнизон значительно уменьшился. Тем не менее, действия российских военных можно расценивать в качестве "затишья перед бурей".
"У этой бури есть название: российская 90-я гвардейская танковая дивизия — основа мощной наземной группировки, состоящей из десятков бригад и полков, сведенных в две общевойсковые армии", - отметил автор материала.
Украинский Центр оборонных стратегий сообщает, что российские подразделения на юге от города наступают, чтобы создать новую оборонительную линию и не позволить украинским войскам укрепить Красноармейск (Покровск).
Тем не менее, на фоне предполагаемого наступления стало известно, что возле города приступила к развертыванию одна из новых украинских частей, 155-я механизированная бригада, на вооружении которой состоят немецкие танки "Леопард 2" (Leopard 2) и французские гаубицы "Цезарь" (CAESAR). Однако до сих пор неясно, будет ли этого достаточно для удержания позиций, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
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Спецоперация на УкраинеВСУВС РФ
 
 
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