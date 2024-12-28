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"У бури есть название": на Западе узнали, что готовит ВСУ российская армия
"У бури есть название": на Западе узнали, что готовит ВСУ российская армия - 28.12.2024, ПРАЙМ
"У бури есть название": на Западе узнали, что готовит ВСУ российская армия
Вооруженные силы Украины готовятся к российскому наступлению на город Красноармейск (Покровск), передает издание Forbes. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T14:56+0300
2024-12-28T14:56+0300
2024-12-28T14:56+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины готовятся к российскому наступлению на город Красноармейск (Покровск), передает издание Forbes.Согласно изданию, в городе царит неприятная тишина, а украинский гарнизон значительно уменьшился. Тем не менее, действия российских военных можно расценивать в качестве "затишья перед бурей"."У этой бури есть название: российская 90-я гвардейская танковая дивизия — основа мощной наземной группировки, состоящей из десятков бригад и полков, сведенных в две общевойсковые армии", - отметил автор материала.Украинский Центр оборонных стратегий сообщает, что российские подразделения на юге от города наступают, чтобы создать новую оборонительную линию и не позволить украинским войскам укрепить Красноармейск (Покровск).Тем не менее, на фоне предполагаемого наступления стало известно, что возле города приступила к развертыванию одна из новых украинских частей, 155-я механизированная бригада, на вооружении которой состоят немецкие танки "Леопард 2" (Leopard 2) и французские гаубицы "Цезарь" (CAESAR). Однако до сих пор неясно, будет ли этого достаточно для удержания позиций, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ
"У бури есть название": на Западе узнали, что готовит ВСУ российская армия
Forbes: в Покровск переброшена 155-я бригада ВСУ, подготовленная Францией
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины готовятся к российскому наступлению на город Красноармейск (Покровск), передает
издание Forbes.
Согласно изданию, в городе царит неприятная тишина, а украинский гарнизон значительно уменьшился. Тем не менее, действия российских военных можно расценивать в качестве "затишья перед бурей".
"У этой бури есть название: российская 90-я гвардейская танковая дивизия — основа мощной наземной группировки, состоящей из десятков бригад и полков, сведенных в две общевойсковые армии", - отметил автор материала.
Украинский Центр оборонных стратегий сообщает, что российские подразделения на юге от города наступают, чтобы создать новую оборонительную линию и не позволить украинским войскам укрепить Красноармейск (Покровск).
Тем не менее, на фоне предполагаемого наступления стало известно, что возле города приступила к развертыванию одна из новых украинских частей, 155-я механизированная бригада, на вооружении которой состоят немецкие танки "Леопард 2" (Leopard 2) и французские гаубицы "Цезарь" (CAESAR). Однако до сих пор неясно, будет ли этого достаточно для удержания позиций, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Постоянное давление". NYT рассказала о "кошмаре" ВСУ в районе Покровска