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"У бури есть название": на Западе узнали, что готовит ВСУ российская армия

"У бури есть название": на Западе узнали, что готовит ВСУ российская армия - 28.12.2024, ПРАЙМ

"У бури есть название": на Западе узнали, что готовит ВСУ российская армия

Вооруженные силы Украины готовятся к российскому наступлению на город Красноармейск (Покровск), передает издание Forbes. | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T14:56+0300

2024-12-28T14:56+0300

2024-12-28T14:56+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины готовятся к российскому наступлению на город Красноармейск (Покровск), передает издание Forbes.Согласно изданию, в городе царит неприятная тишина, а украинский гарнизон значительно уменьшился. Тем не менее, действия российских военных можно расценивать в качестве "затишья перед бурей"."У этой бури есть название: российская 90-я гвардейская танковая дивизия — основа мощной наземной группировки, состоящей из десятков бригад и полков, сведенных в две общевойсковые армии", - отметил автор материала.Украинский Центр оборонных стратегий сообщает, что российские подразделения на юге от города наступают, чтобы создать новую оборонительную линию и не позволить украинским войскам укрепить Красноармейск (Покровск).Тем не менее, на фоне предполагаемого наступления стало известно, что возле города приступила к развертыванию одна из новых украинских частей, 155-я механизированная бригада, на вооружении которой состоят немецкие танки "Леопард 2" (Leopard 2) и французские гаубицы "Цезарь" (CAESAR). Однако до сих пор неясно, будет ли этого достаточно для удержания позиций, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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