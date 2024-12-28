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Европа не вступится. Желание помогать Украине стремительно ослабевает - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241228/ukraina-853934188.html
Европа не вступится. Желание помогать Украине стремительно ослабевает
Европа не вступится. Желание помогать Украине стремительно ослабевает - 28.12.2024, ПРАЙМ
Европа не вступится. Желание помогать Украине стремительно ослабевает
В Европе ослабло желание помогать Украине "до победного конца" — европейцы ощутили последствия конфликта на своей экономике, пишет обозреватель Антун Роша для... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T16:28+0300
2024-12-28T16:28+0300
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В Европе ослабло желание помогать Украине "до победного конца" — европейцы ощутили последствия конфликта на своей экономике, пишет обозреватель Антун Роша для хорватского издания Advance.Как отмечается, Словакия предложила провести мирные переговоры между Россией и Украиной, и президент России Владимир Путин положительно оценил это предложение.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор напоминает, что Словакия и другие страны Центральной и Восточной Европы скептически относятся к помощи Украине, а избранный президент США Дональд Трамп может усилить эти тенденции.При этом, по мнению автора, Украина может отвергнуть предложение Словакии. Переговоры могут быть затруднены из-за позиции Украины.Тем временем опросы показывают снижение поддержки Украины в Европе — так, в Германии процент сторонников украинской победы упал ниже 50%.Согласно рекомендациям автора, Украина должна согласиться на переговоры, чтобы избежать ухудшения ситуации. При этом он допускает, что переговоры могут быть сложными из-за позиции европейских стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕС
16:28 28.12.2024
 
Европа не вступится. Желание помогать Украине стремительно ослабевает

Advance: в Европе признали, что для Киева нет ни одной позитивной тенденции

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В Европе ослабло желание помогать Украине "до победного конца" — европейцы ощутили последствия конфликта на своей экономике, пишет обозреватель Антун Роша для хорватского издания Advance.
Как отмечается, Словакия предложила провести мирные переговоры между Россией и Украиной, и президент России Владимир Путин положительно оценил это предложение.
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Автор напоминает, что Словакия и другие страны Центральной и Восточной Европы скептически относятся к помощи Украине, а избранный президент США Дональд Трамп может усилить эти тенденции.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
Судьбу Украины решат Россия и США. Европа будет только наблюдать
14:20
При этом, по мнению автора, Украина может отвергнуть предложение Словакии. Переговоры могут быть затруднены из-за позиции Украины.
Тем временем опросы показывают снижение поддержки Украины в Европе — так, в Германии процент сторонников украинской победы упал ниже 50%.
Согласно рекомендациям автора, Украина должна согласиться на переговоры, чтобы избежать ухудшения ситуации. При этом он допускает, что переговоры могут быть сложными из-за позиции европейских стран.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕС
 
 
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