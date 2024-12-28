https://1prime.ru/20241228/ukraina-853934188.html
Европа не вступится. Желание помогать Украине стремительно ослабевает
Европа не вступится. Желание помогать Украине стремительно ослабевает - 28.12.2024, ПРАЙМ
Европа не вступится. Желание помогать Украине стремительно ослабевает
В Европе ослабло желание помогать Украине "до победного конца" — европейцы ощутили последствия конфликта на своей экономике, пишет обозреватель Антун Роша для... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T16:28+0300
2024-12-28T16:28+0300
2024-12-28T16:28+0300
спецоперация на украине
украина
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В Европе ослабло желание помогать Украине "до победного конца" — европейцы ощутили последствия конфликта на своей экономике, пишет обозреватель Антун Роша для хорватского издания Advance.Как отмечается, Словакия предложила провести мирные переговоры между Россией и Украиной, и президент России Владимир Путин положительно оценил это предложение.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор напоминает, что Словакия и другие страны Центральной и Восточной Европы скептически относятся к помощи Украине, а избранный президент США Дональд Трамп может усилить эти тенденции.При этом, по мнению автора, Украина может отвергнуть предложение Словакии. Переговоры могут быть затруднены из-за позиции Украины.Тем временем опросы показывают снижение поддержки Украины в Европе — так, в Германии процент сторонников украинской победы упал ниже 50%.Согласно рекомендациям автора, Украина должна согласиться на переговоры, чтобы избежать ухудшения ситуации. При этом он допускает, что переговоры могут быть сложными из-за позиции европейских стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20241228/ukraina-853929938.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕС
Европа не вступится. Желание помогать Украине стремительно ослабевает
Advance: в Европе признали, что для Киева нет ни одной позитивной тенденции
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В Европе ослабло желание помогать Украине "до победного конца" — европейцы ощутили последствия конфликта на своей экономике, пишет обозреватель Антун Роша для хорватского издания Advance.
Как отмечается, Словакия предложила провести мирные переговоры между Россией и Украиной, и президент России Владимир Путин положительно оценил это предложение.
Автор напоминает, что Словакия и другие страны Центральной и Восточной Европы скептически относятся к помощи Украине, а избранный президент США Дональд Трамп может усилить эти тенденции.
Судьбу Украины решат Россия и США. Европа будет только наблюдать
При этом, по мнению автора, Украина может отвергнуть предложение Словакии. Переговоры могут быть затруднены из-за позиции Украины.
Тем временем опросы показывают снижение поддержки Украины в Европе — так, в Германии процент сторонников украинской победы упал ниже 50%.
Согласно рекомендациям автора, Украина должна согласиться на переговоры, чтобы избежать ухудшения ситуации. При этом он допускает, что переговоры могут быть сложными из-за позиции европейских стран.