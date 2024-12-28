https://1prime.ru/20241228/ukraina-853934188.html

Европа не вступится. Желание помогать Украине стремительно ослабевает

Европа не вступится. Желание помогать Украине стремительно ослабевает - 28.12.2024, ПРАЙМ

Европа не вступится. Желание помогать Украине стремительно ослабевает

В Европе ослабло желание помогать Украине "до победного конца" — европейцы ощутили последствия конфликта на своей экономике, пишет обозреватель Антун Роша для... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T16:28+0300

2024-12-28T16:28+0300

2024-12-28T16:28+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В Европе ослабло желание помогать Украине "до победного конца" — европейцы ощутили последствия конфликта на своей экономике, пишет обозреватель Антун Роша для хорватского издания Advance.Как отмечается, Словакия предложила провести мирные переговоры между Россией и Украиной, и президент России Владимир Путин положительно оценил это предложение.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор напоминает, что Словакия и другие страны Центральной и Восточной Европы скептически относятся к помощи Украине, а избранный президент США Дональд Трамп может усилить эти тенденции.При этом, по мнению автора, Украина может отвергнуть предложение Словакии. Переговоры могут быть затруднены из-за позиции Украины.Тем временем опросы показывают снижение поддержки Украины в Европе — так, в Германии процент сторонников украинской победы упал ниже 50%.Согласно рекомендациям автора, Украина должна согласиться на переговоры, чтобы избежать ухудшения ситуации. При этом он допускает, что переговоры могут быть сложными из-за позиции европейских стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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