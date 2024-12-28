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Придется отступить. В США указали на отсутствие перспектив ВСУ под Курском - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Придется отступить. В США указали на отсутствие перспектив ВСУ под Курском
Придется отступить. В США указали на отсутствие перспектив ВСУ под Курском - 28.12.2024, ПРАЙМ
Придется отступить. В США указали на отсутствие перспектив ВСУ под Курском
ВСУ утратят контроль над захваченными позициями в Курской области в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки американских чиновников. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T11:09+0300
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. ВСУ утратят контроль над захваченными позициями в Курской области в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки американских чиновников.Агентство напоминает, что украинские силы уже потеряли около половины территорий, захваченных в этом году, и наступление российских войск вынудит ВСУ отступить к весне.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВСУ сталкиваются с нехваткой солдат и неопределенностью в поставках от США и союзников в то время как они изо всех сил пытаются отразить наступление России на востоке страны.Украинские официальные лица надеются использовать территории в Курской области как разменную монету в переговорах. Избранный президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее положить конец конфликту, но переговоры могут занять месяцы.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не знаком с предложением Трампа приостановить конфликт при гарантиях невступления Украины в НАТО в ближайшие одно-два десятилетия. Путин считает, что такая сделка не сработает для России.Вместе с тем, украинским войскам удалось удержать позиции в Курской области дольше, чем ожидалось, чему отчасти способствовало разрешение Киеву запускать поставленные Западом ракеты дальнего радиуса действия по территории России, отметил один из собеседников.По оценкам чиновников, целью Украины в Курской области было не удержание, а впечатлить мощью контрнаступления.Двое официальных лиц выразили надежду, что Владимир Зеленский отдаст приказ об отступлении из Курской области, чтобы избежать больших потерь.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, всу, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, США
11:09 28.12.2024
 
Придется отступить. В США указали на отсутствие перспектив ВСУ под Курском

Bloomberg: ВСУ смогут удерживать территории под Курском максимум до весны

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. ВСУ утратят контроль над захваченными позициями в Курской области в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки американских чиновников.
Агентство напоминает, что украинские силы уже потеряли около половины территорий, захваченных в этом году, и наступление российских войск вынудит ВСУ отступить к весне.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
ВСУ сталкиваются с нехваткой солдат и неопределенностью в поставках от США и союзников в то время как они изо всех сил пытаются отразить наступление России на востоке страны.
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
"Кладбище лучших": на Западе заявили о провале ВСУ в Курском приграничье
Вчера, 17:09
Украинские официальные лица надеются использовать территории в Курской области как разменную монету в переговорах. Избранный президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее положить конец конфликту, но переговоры могут занять месяцы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не знаком с предложением Трампа приостановить конфликт при гарантиях невступления Украины в НАТО в ближайшие одно-два десятилетия. Путин считает, что такая сделка не сработает для России.
Вместе с тем, украинским войскам удалось удержать позиции в Курской области дольше, чем ожидалось, чему отчасти способствовало разрешение Киеву запускать поставленные Западом ракеты дальнего радиуса действия по территории России, отметил один из собеседников.
По оценкам чиновников, целью Украины в Курской области было не удержание, а впечатлить мощью контрнаступления.
Двое официальных лиц выразили надежду, что Владимир Зеленский отдаст приказ об отступлении из Курской области, чтобы избежать больших потерь.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУСША
 
 
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