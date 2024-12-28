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Юань открыл торги 28 декабря снижением
Юань открыл торги 28 декабря снижением - 28.12.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги 28 декабря снижением
Курс китайской валюты в начале торгов субботы снижается до 13,41 рубля, следует из данных Московской биржи. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T10:14+0300
2024-12-28T10:14+0300
2024-12-28T10:14+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов субботы снижается до 13,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 4 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 13,41 рубля.
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россия, мосбиржа, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Мосбиржа, юань
Юань открыл торги 28 декабря снижением
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже снижается до 13,41 рубля
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов субботы снижается до 13,41 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 4 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 13,41 рубля.