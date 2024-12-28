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Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 13,67 рубля
Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 13,67 рубля - 28.12.2024, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 13,67 рубля
Рубль по итогам торгов снизился к юаню, но вырос за длинную рабочую неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,67 рубля, следует из данных... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T19:12+0300
2024-12-28T19:12+0300
2024-12-28T19:12+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню, но вырос за длинную рабочую неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,67 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 22 копейки, до 13,67 рубля. За неделю юань упал на 29 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 13,34-13,96 рубля.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 13,67 рубля
Юань на Мосбирже завершил неделю снижением на 29 копеек, до 13,67 рубля
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню, но вырос за длинную рабочую неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,67 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 22 копейки, до 13,67 рубля.
За неделю юань упал на 29 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 13,34-13,96 рубля.