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Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 13,67 рубля - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 13,67 рубля
Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 13,67 рубля - 28.12.2024, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 13,67 рубля
Рубль по итогам торгов снизился к юаню, но вырос за длинную рабочую неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,67 рубля, следует из данных... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T19:12+0300
2024-12-28T19:12+0300
китайский юань
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юань
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню, но вырос за длинную рабочую неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,67 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 22 копейки, до 13,67 рубля. За неделю юань упал на 29 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 13,34-13,96 рубля.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
19:12 28.12.2024
 
Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 13,67 рубля

Юань на Мосбирже завершил неделю снижением на 29 копеек, до 13,67 рубля

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню, но вырос за длинную рабочую неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,67 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 22 копейки, до 13,67 рубля.
За неделю юань упал на 29 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 13,34-13,96 рубля.
 
Китайский юаньРОССИЯбиржевые торгиМосбиржаюань
 
 
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