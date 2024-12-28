https://1prime.ru/20241228/yuan-853941607.html

Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 13,67 рубля

Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 13,67 рубля - 28.12.2024, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 13,67 рубля

Рубль по итогам торгов снизился к юаню, но вырос за длинную рабочую неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,67 рубля, следует из данных... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T19:12+0300

2024-12-28T19:12+0300

2024-12-28T19:12+0300

китайский юань

россия

биржевые торги

мосбиржа

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/68/826756813_0:96:3195:1893_1920x0_80_0_0_5fb3678a25979e8f5fdcc6325707ac94.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню, но вырос за длинную рабочую неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,67 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 22 копейки, до 13,67 рубля. За неделю юань упал на 29 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 13,34-13,96 рубля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, биржевые торги, мосбиржа, юань