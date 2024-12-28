Курс юаня на Мосбирже находит равновесие около 14 рублей

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на последней полноценной рабочей неделе года продемонстрировал разнонаправленные колебания, как и неделей ранее, нарисовав "подкову". При этом волатильность подросла: курсовой недельный диапазон составил 13,34-13,96 рубля за юань. Курс китайской валюты на неделе сначала падал и обновил минимум с 18 октября, затем он корректировался вверх. На четыре дня падения юаня пришлось два дня роста.Рубль получал поддержку от налогового периода декабря, а также – от перетока валютных (в рамках конвертации) активов в рублевые инструменты российского фондового рынка, который получил сильный импульс к росту после неожиданного решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых при ожиданиях ее повышения до 23%.В итоге курс юаня на Мосбирже за неделю упал на 29 копеек до 13,67 рубля. Курс доллара за неделю упал на 66 копеек до 101,68 рубля, евро – на 44 копейки, до 106,1 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю сползли с 0,83% годовых по индикатору RUSFARCNY до 0,38% годовых, при этом на неделе они обновили исторический минимум, краткосрочно уйдя в отрицательную область и упав до -0,48%.Валюта США на форексе поднялась за неделю от 7,296 юаня до 7,298 юаня, оставаясь около максимумов более, чем за год. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,438 юаня, то есть с премией в 1,9% к курсу форекса. На неделе из-за краткосрочных курсовых колебаний доллара к рублю на "внебирже" эта премия превышала 5%.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели повысилась до 7,54 тысячи против 7,45 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ШЕЛ ВВЕРХРубль начал рабочую неделю уверенным ростом против юаня. Вербальные интервенции высокопоставленных чиновников поддерживали уверенность игроков рынка, обеспечивая конвертацию валюты в рубли для инвестирования в российские фондовые инструменты.В частности, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Банк России принял обоснованное решение, сохранив на последнем заседании ключевую ставку на уровне 21%. Он выразил надежду, что тренд переломлен. "Будем мониторить ситуацию и принимать все необходимые меры, чтобы инфляция в среднесрочном периоде вышла на те уровни, которые позволяют говорить об устойчивом развитии экономики и низких инфляционных ожиданиях", — подчеркнул Новак.Таким образом, рубль отходил от минимумов года, пытаясь отбить у юаня уровень 13,5 рубля.Однако ЦБ РФ объявил о новых параметрах операций на валютном рынке в рамках работы с фондом национального благосостояния (ФНБ), начиная с 9 января, и это притормозило укрепление рубля.ПРОГНОЗЫВ завершение недели рубль корректировался вниз против юаня, так и не сумев удержать 13,5-рублевый рубеж.ЦБ заявил, что с 9 января 2025 года возобновит проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных из-за высокой волатильности с 28 ноября 2024 года. Это понизит продажи валюты регулятором. Так, Банк России с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять нетто-продажу валюты в объеме 3,41 миллиарда рублей в день, вместо нынешних 8,4 миллиарда. С 15 января по 30 июня 2025 года Банк России будет добавлять продажу иностранной валюты в эквиваленте 8,86 миллиарда рублей в день к операциям минфина РФ в рамках бюджетного правила.Дополнительное давление на рубль пришло от заявления Банка России о начале с 27 декабря расчета официальных курсов иностранных валют к рублю на основе данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. В условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов, пояснил регулятор.В то же время, ЦБ РФ заявил, что участники обсуждения решения по ключевой ставке в декабре считают ослабление рубля в ноябре и декабре проинфляционным фактором. Таким образом, регулятор, стремящийся замедлить инфляцию, дает косвенный сигнал о поддержке рубля.В итоге курс юаня на Мосбирже в последнюю сессию года и первые "праздничные" сессии 2025-го, скорее всего, останется в диапазоне 13,5-14 рублей.
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на последней полноценной рабочей неделе года продемонстрировал разнонаправленные колебания, как и неделей ранее, нарисовав "подкову". При этом волатильность подросла: курсовой недельный диапазон составил 13,34-13,96 рубля за юань. Курс китайской валюты на неделе сначала падал и обновил минимум с 18 октября, затем он корректировался вверх. На четыре дня падения юаня пришлось два дня роста.
Рубль получал поддержку от налогового периода декабря, а также – от перетока валютных (в рамках конвертации) активов в рублевые инструменты российского фондового рынка, который получил сильный импульс к росту после неожиданного решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых при ожиданиях ее повышения до 23%.
В итоге курс юаня на Мосбирже за неделю упал на 29 копеек до 13,67 рубля. Курс доллара за неделю упал на 66 копеек до 101,68 рубля, евро – на 44 копейки, до 106,1 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).
Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю сползли с 0,83% годовых по индикатору RUSFARCNY до 0,38% годовых, при этом на неделе они обновили исторический минимум, краткосрочно уйдя в отрицательную область и упав до -0,48%.
Валюта США на форексе поднялась за неделю от 7,296 юаня до 7,298 юаня, оставаясь около максимумов более, чем за год. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,438 юаня, то есть с премией в 1,9% к курсу форекса. На неделе из-за краткосрочных курсовых колебаний доллара к рублю на "внебирже" эта премия превышала 5%.
Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели повысилась до 7,54 тысячи против 7,45 тысячи неделей ранее.
РУБЛЬ ШЕЛ ВВЕРХ
Рубль начал рабочую неделю уверенным ростом против юаня. Вербальные интервенции высокопоставленных чиновников поддерживали уверенность игроков рынка, обеспечивая конвертацию валюты в рубли для инвестирования в российские фондовые инструменты.
В частности, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Банк России принял обоснованное решение, сохранив на последнем заседании ключевую ставку на уровне 21%. Он выразил надежду, что тренд переломлен. "Будем мониторить ситуацию и принимать все необходимые меры, чтобы инфляция в среднесрочном периоде вышла на те уровни, которые позволяют говорить об устойчивом развитии экономики и низких инфляционных ожиданиях", — подчеркнул Новак.
Таким образом, рубль отходил от минимумов года, пытаясь отбить у юаня уровень 13,5 рубля.
Однако ЦБ РФ объявил о новых параметрах операций на валютном рынке в рамках работы с фондом национального благосостояния (ФНБ), начиная с 9 января, и это притормозило укрепление рубля.
ПРОГНОЗЫ
В завершение недели рубль корректировался вниз против юаня, так и не сумев удержать 13,5-рублевый рубеж.
ЦБ заявил, что с 9 января 2025 года возобновит проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных из-за высокой волатильности с 28 ноября 2024 года. Это понизит продажи валюты регулятором. Так, Банк России с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять нетто-продажу валюты в объеме 3,41 миллиарда рублей в день, вместо нынешних 8,4 миллиарда. С 15 января по 30 июня 2025 года Банк России будет добавлять продажу иностранной валюты в эквиваленте 8,86 миллиарда рублей в день к операциям минфина РФ в рамках бюджетного правила.
Дополнительное давление на рубль пришло от заявления Банка России о начале с 27 декабря расчета официальных курсов иностранных валют к рублю на основе данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. В условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов, пояснил регулятор.
В то же время, ЦБ РФ заявил, что участники обсуждения решения по ключевой ставке в декабре считают ослабление рубля в ноябре и декабре проинфляционным фактором. Таким образом, регулятор, стремящийся замедлить инфляцию, дает косвенный сигнал о поддержке рубля.
В итоге курс юаня на Мосбирже в последнюю сессию года и первые "праздничные" сессии 2025-го, скорее всего, останется в диапазоне 13,5-14 рублей.
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