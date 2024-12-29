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Назван топ-5 электромобилей с самой быстрой зарядкой - 29.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241229/elektromobili-853949712.html
Назван топ-5 электромобилей с самой быстрой зарядкой
Назван топ-5 электромобилей с самой быстрой зарядкой - 29.12.2024, ПРАЙМ
Назван топ-5 электромобилей с самой быстрой зарядкой
Эксперты 32cars.ru составили топ-5 электромобилей, демонстрирующих, что технология быстрой зарядки продолжает свое развитие и по удобству сравнима с авто на... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T14:57+0300
2024-12-29T14:57+0300
экономика
авто
электромобили
производство электромобилей
зарядка
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Эксперты 32cars.ru составили топ-5 электромобилей, демонстрирующих, что технология быстрой зарядки продолжает свое развитие и по удобству сравнима с авто на бензиновых моторах. Так, некоторые модели способны заряжаться для пробега на сотни километров всего за 10–20 минут.Возглавил рейтинг Porsche Taycan, система которого достигает пиковой мощности в 325 кВт и позволяет зарядиться на 262 километра за 10 минут и на 383 километра за 20 минут. При этом автономность составляет от 559 до 678 километров по циклу WLTP. Стоимость машины начинается от 110 781 евро и до 248 685 евро на самые мощные версии.На втором месте расположился Xpeng G9, который может зарядиться за 10 минут на 175 километров и за 20 минут 278 километров. Машина представлена наи рынке в версиях с батареями на 460, 520 и 570 километров по циклу WLTP. Цены на Xpeng G9 стартуют от 58 970 евро.Третье место занял BMW i5 со скоростью зарядки 10 минут на 162 километра и 20 минут на 261 километр. Запас хода модели достигает 582 километров по циклу WLTP, а стоимость начинается от 70 000 евро.На четвертой строчке рейтинга идет Genesis GV70, который может зарядиться за 10 минут на 161 километр и за 20 минут и на 251 километр. Цена на него стартует от 54 680 евро.Замыкает рейтинг Mercedes-Benz EQS, способный зарядиться за 10 минут на 154 километра и за 20 минут на 275 километров. При этом автономность модели достигает 822 километра по циклу WLTP в версии EQS 450+. Стоимость данной модели начинается от 105 200 евро.
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авто, электромобили, производство электромобилей, зарядка
Экономика, Авто, электромобили, производство электромобилей, зарядка
14:57 29.12.2024
 
Назван топ-5 электромобилей с самой быстрой зарядкой

Эксперты назвали топ-5 электромобилей, которые заряжаются быстрее всех

© Unsplash/ChuttersnapЭлектромобиль, зарядка
Электромобиль, зарядка
© Unsplash/Chuttersnap
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Эксперты 32cars.ru составили топ-5 электромобилей, демонстрирующих, что технология быстрой зарядки продолжает свое развитие и по удобству сравнима с авто на бензиновых моторах. Так, некоторые модели способны заряжаться для пробега на сотни километров всего за 10–20 минут.
Возглавил рейтинг Porsche Taycan, система которого достигает пиковой мощности в 325 кВт и позволяет зарядиться на 262 километра за 10 минут и на 383 километра за 20 минут. При этом автономность составляет от 559 до 678 километров по циклу WLTP. Стоимость машины начинается от 110 781 евро и до 248 685 евро на самые мощные версии.
На втором месте расположился Xpeng G9, который может зарядиться за 10 минут на 175 километров и за 20 минут 278 километров. Машина представлена наи рынке в версиях с батареями на 460, 520 и 570 километров по циклу WLTP. Цены на Xpeng G9 стартуют от 58 970 евро.
Третье место занял BMW i5 со скоростью зарядки 10 минут на 162 километра и 20 минут на 261 километр. Запас хода модели достигает 582 километров по циклу WLTP, а стоимость начинается от 70 000 евро.
На четвертой строчке рейтинга идет Genesis GV70, который может зарядиться за 10 минут на 161 километр и за 20 минут и на 251 километр. Цена на него стартует от 54 680 евро.
Замыкает рейтинг Mercedes-Benz EQS, способный зарядиться за 10 минут на 154 километра и за 20 минут на 275 километров. При этом автономность модели достигает 822 километра по циклу WLTP в версии EQS 450+. Стоимость данной модели начинается от 105 200 евро.
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ЭкономикаАвтоэлектромобилипроизводство электромобилейзарядка
 
 
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