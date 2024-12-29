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Назван топ-5 электромобилей с самой быстрой зарядкой

Назван топ-5 электромобилей с самой быстрой зарядкой - 29.12.2024, ПРАЙМ

Назван топ-5 электромобилей с самой быстрой зарядкой

Эксперты 32cars.ru составили топ-5 электромобилей, демонстрирующих, что технология быстрой зарядки продолжает свое развитие и по удобству сравнима с авто на... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T14:57+0300

2024-12-29T14:57+0300

2024-12-29T14:57+0300

экономика

авто

электромобили

производство электромобилей

зарядка

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Эксперты 32cars.ru составили топ-5 электромобилей, демонстрирующих, что технология быстрой зарядки продолжает свое развитие и по удобству сравнима с авто на бензиновых моторах. Так, некоторые модели способны заряжаться для пробега на сотни километров всего за 10–20 минут.Возглавил рейтинг Porsche Taycan, система которого достигает пиковой мощности в 325 кВт и позволяет зарядиться на 262 километра за 10 минут и на 383 километра за 20 минут. При этом автономность составляет от 559 до 678 километров по циклу WLTP. Стоимость машины начинается от 110 781 евро и до 248 685 евро на самые мощные версии.На втором месте расположился Xpeng G9, который может зарядиться за 10 минут на 175 километров и за 20 минут 278 километров. Машина представлена наи рынке в версиях с батареями на 460, 520 и 570 километров по циклу WLTP. Цены на Xpeng G9 стартуют от 58 970 евро.Третье место занял BMW i5 со скоростью зарядки 10 минут на 162 километра и 20 минут на 261 километр. Запас хода модели достигает 582 километров по циклу WLTP, а стоимость начинается от 70 000 евро.На четвертой строчке рейтинга идет Genesis GV70, который может зарядиться за 10 минут на 161 километр и за 20 минут и на 251 километр. Цена на него стартует от 54 680 евро.Замыкает рейтинг Mercedes-Benz EQS, способный зарядиться за 10 минут на 154 километра и за 20 минут на 275 километров. При этом автономность модели достигает 822 километра по циклу WLTP в версии EQS 450+. Стоимость данной модели начинается от 105 200 евро.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, электромобили, производство электромобилей, зарядка