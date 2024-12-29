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Налоговые изменения увеличат налоговые поступления, считают эксперты

Налоговые изменения увеличат налоговые поступления, считают эксперты - 29.12.2024, ПРАЙМ

Налоговые изменения увеличат налоговые поступления, считают эксперты

Изменения налоговой системы РФ, которые вступают в силу с 1 января 2025 года и призваны повысить ее справедливость в целом, увеличат налоговые поступления в... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T07:17+0300

2024-12-29T07:17+0300

2024-12-29T07:17+0300

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Изменения налоговой системы РФ, которые вступают в силу с 1 января 2025 года и призваны повысить ее справедливость в целом, увеличат налоговые поступления в бюджет и станут ресурсом для модернизации российской экономики в последующие годы, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Так, с нового года для бизнеса повышается налог на прибыль, для наиболее значимых проектов предусмотрен федеральный инвестиционный вычет, а малые предприятия получат больше возможностей для перехода на "упрощенку", но они должны будут платить НДС. Граждане также почувствуют изменения – для них расширяется прогрессия по НДФЛ и увеличиваются вычеты для семей с детьми. Дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений Минфин РФ оценил в 2,6 триллиона рублей в 2025 году. При этом, как предполагает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах, их объем может оказаться и больше. "Если экономическая активность в этом году выше, то, соответственно, следующая налоговая база будет повыше", - пояснил он. Все дополнительные средства, как подчеркивали в Минфине, будут направлены на социальную сферу: увеличение выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями и так далее. НОВЫЕ СТУПЕНИ До 2021 года в России действовала плоская шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой 13%. Затем доход, превышающий 5 миллионов рублей в год, было решено облагать повышенной ставкой в 15%, причем средства от этого налога целевые - они идут на лечение тяжело больных детей. С 1 января 2025 года прогрессивная шкала НДФЛ в России станет пятиступенчатой: доход до 2,4 миллиона рублей в год будет облагаться по ставке 13%, от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей – 15%, от 5 до 20 миллионов – 18%, от 20 до 50 миллионов – 20%, а свыше 50 миллионов – 22%. "Введение прогрессивной ставки НДФЛ даст дополнительные средства федеральному бюджету, необходимые для дальнейшей модернизации экономики, реализации крупных инфраструктурных проектов и обеспечения социально незащищенных слоев населения с помощью различных мер поддержки", - уверен замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" Тимофей Воронин. Эти изменения могут вызвать недовольство среди более обеспеченных слоев населения, отмечает эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Сергей Рубинштейн. "Но поддержка социальных программ и инфраструктурных проектов может смягчить негативное восприятие", - подчеркнул он. Такое распределение налогов более справедливо, соглашается директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии Владимир Климанов. "Нововведения касаются прежде всего зажиточного населения и более прибыльных предприятий. В целом они затронут относительно небольшую часть россиян", - говорит эксперт. ОБЕЩАННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ Решение властей повысить налог на прибыль с 20% до 25%, как ни парадоксально, было поддержано и самим бизнесом. Взамен компании получили важные для них гарантии неизменности налоговых условий в течение как минимум следующих шести лет. Власти РФ в последние годы несколько раз принимали неожиданные для бизнеса налоговые меры. Глава Минина РФ Антон Силуанов признавал, что такие решения, как введение налога на сверхприбыль, курсовых экспортных пошлин, повышение НДПИ являлись следствием того, что государству не хватало ресурсов для перенастройки отраслей. Теперь же эта проблема будет решена, а бизнес получит стабильные условия для планирования. Новые нормы решают и другую давно назревшую проблему, связанную с переходом бизнеса из категории малого в категорию крупного. "До 2024 года это вынуждало предприятия идти на дробление, что существенно снижало их налоговую нагрузку, упрощало ведение бухгалтерского учета, однако всегда находилось буквально на грани между легальностью и криминалом. Такой инструмент давно назрел и был необходим", - пояснил Климанов. Возможности использования упрощённой системы налогообложения (УСН) для малых предприятий теперь расширяются: лимит по доходам увеличивается с 200 миллионов до 450 миллионов рублей, а по остаточной стоимости основных средств – со 150 миллионов до 200 миллионов рублей. При этом если годовой доход предприятия на УСН превысит 60 миллионов рублей, оно становится плательщиком НДС. А малый бизнес, который пока не дорос до этой границы сможет поучаствовать в эксперименте по автоУСН – это спецрежим, при котором отчётность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Кроме того, компании и предприниматели, которые в 2022-2024 годах прибегали к искусственному дроблению бизнеса, чтобы платить меньше налогов, в 2025-2026 годах смогут воспользоваться амнистией и списать суммы доначисленных налогов, пеней и штрафов за использование таких схем. РЕГИОНЫ ПОЛУЧАТ ШАНС Регионы в новом году получили право ввести на своей территории новый налог – туристический. Его будут уплачивать организации и физические лица, которые владеют гостиницами. Ставку налога регионы определят самостоятельно, но она будет не меньше 100 рублей за номер в сутки Поступления от этого налога регионы смогут направить на развитие инфраструктуры и объектов социального назначения, а это дает им шанс повысить свою привлекательность для туристов, полагают эксперты. "Курортный налог не ударит по карманам россиян, но зато станет эффективной мерой поддержки местных бюджетов. Большой поток туристов обеспечит увеличение доходов местных бюджетов, что позволит развивать не только туристическую инфраструктуру, но и объекты социального назначения", - считает Воронин. С другой стороны, как предполагает Рубинштейн, из-за налога общая стоимость поездок может несколько увеличиться. "Однако если средства будут эффективно использованы для улучшения сервиса, это может в долгосрочной перспективе повысить привлекательность региона", - подчеркивает эксперт. Другим источником дополнительных доходов региона может стать налогообложение роскошной недвижимости. Налоговый кодекс дает право властям субъектов РФ повышать ставки налога на объекты имущества, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей, до 2,5% от стоимости. А ставка земельного налога на участки аналогичной стоимости может быть повышена до 1,5%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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