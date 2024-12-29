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Стало известно, на сколько подорожал Jetour T2 в России с момента дебюта - 29.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241229/jetour-853951603.html
Стало известно, на сколько подорожал Jetour T2 в России с момента дебюта
Стало известно, на сколько подорожал Jetour T2 в России с момента дебюта - 29.12.2024, ПРАЙМ
Стало известно, на сколько подорожал Jetour T2 в России с момента дебюта
Стоимость кроссовера Jetour T2 выросла после дебюта на российском рынке, сообщило издание Autonews. | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T17:16+0300
2024-12-29T17:16+0300
экономика
россия
авто
цены на автомобили
кроссовер
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Стоимость кроссовера Jetour T2 выросла после дебюта на российском рынке, сообщило издание Autonews. Отмечается, что согласно данным прайс-листов на сайте российского представительства бренда, начальная версия Voyage подорожала на 200 тысяч рублей, а топовая версия Expedition — на 250 тысяч рублей.По данным издания, сейчас Jetour T2 в комплектации Voyage можно приобрести за 3 959 000 рублей, а в Expedition — за 4 249 000 рублей.Jetour T2 был представлен в России в марте текущего года. Модель оснащена турбированным двигателем 2.0TGDI мощностью 245 лошадиных сил и крутящим моментом 375 Нм.
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россия, авто, цены на автомобили, кроссовер
Экономика, РОССИЯ, Авто, цены на автомобили, кроссовер
17:16 29.12.2024
 
Стало известно, на сколько подорожал Jetour T2 в России с момента дебюта

Autonews: Jetour T2 Expedition подорожал на 250 тыс рублей с начала продаж в РФ

© Фото : JetourАвтомобиль Jetour Traveller Т2
Автомобиль Jetour Traveller Т2 - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© Фото : Jetour
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Стоимость кроссовера Jetour T2 выросла после дебюта на российском рынке, сообщило издание Autonews.
Отмечается, что согласно данным прайс-листов на сайте российского представительства бренда, начальная версия Voyage подорожала на 200 тысяч рублей, а топовая версия Expedition — на 250 тысяч рублей.
По данным издания, сейчас Jetour T2 в комплектации Voyage можно приобрести за 3 959 000 рублей, а в Expedition — за 4 249 000 рублей.
Jetour T2 был представлен в России в марте текущего года. Модель оснащена турбированным двигателем 2.0TGDI мощностью 245 лошадиных сил и крутящим моментом 375 Нм.
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