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Стало известно, на сколько подорожал Jetour T2 в России с момента дебюта

Стало известно, на сколько подорожал Jetour T2 в России с момента дебюта - 29.12.2024, ПРАЙМ

Стало известно, на сколько подорожал Jetour T2 в России с момента дебюта

Стоимость кроссовера Jetour T2 выросла после дебюта на российском рынке, сообщило издание Autonews. | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T17:16+0300

2024-12-29T17:16+0300

2024-12-29T17:16+0300

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Стоимость кроссовера Jetour T2 выросла после дебюта на российском рынке, сообщило издание Autonews. Отмечается, что согласно данным прайс-листов на сайте российского представительства бренда, начальная версия Voyage подорожала на 200 тысяч рублей, а топовая версия Expedition — на 250 тысяч рублей.По данным издания, сейчас Jetour T2 в комплектации Voyage можно приобрести за 3 959 000 рублей, а в Expedition — за 4 249 000 рублей.Jetour T2 был представлен в России в марте текущего года. Модель оснащена турбированным двигателем 2.0TGDI мощностью 245 лошадиных сил и крутящим моментом 375 Нм.

https://1prime.ru/20241228/avto-853930384.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, цены на автомобили, кроссовер