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В России начали продавать новый Nissan Sylphy

В России начали продавать новый Nissan Sylphy - 29.12.2024, ПРАЙМ

В России начали продавать новый Nissan Sylphy

В Россию привезли по схеме параллельного импорта новый гибридный седан Nissan Sylphy, сообщило издание Autonews. | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T15:45+0300

2024-12-29T15:45+0300

2024-12-29T15:45+0300

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. В Россию привезли по схеме параллельного импорта новый гибридный седан Nissan Sylphy, сообщило издание Autonews.Отмечается, что согласно предложению дилера "Тойота Центр Новосибирск" на одном из классифайдов, автомобиль обойдется в 3 250 000 рублей.Nissan Sylphy является седаном C-класса, который был представлен в начале прошлого года и продается на китайском рынке. В России предлагается на продажу переднеприводная версия Ultra с гибридным двигателем объемом 1,2 литра, общей мощностью 136 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.При этом в комплектацию седана, по данным издания, входят система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, атмосферная подсветка, задние парктроники, адаптивные фары с датчиком света, люк в крыше, адаптивный круиз-контроль и несколько систем активной безопасности, в том числе удержания в полосе, контроля усталости водителя, а также большой экран с системой мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

https://1prime.ru/20241228/mercedes-benz-853924712.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, россия, nissan, цены на легковые автомобили