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В России начали продавать новый Nissan Sylphy
В России начали продавать новый Nissan Sylphy - 29.12.2024, ПРАЙМ
В России начали продавать новый Nissan Sylphy
В Россию привезли по схеме параллельного импорта новый гибридный седан Nissan Sylphy, сообщило издание Autonews. | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T15:45+0300
2024-12-29T15:45+0300
2024-12-29T15:45+0300
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. В Россию привезли по схеме параллельного импорта новый гибридный седан Nissan Sylphy, сообщило издание Autonews.Отмечается, что согласно предложению дилера "Тойота Центр Новосибирск" на одном из классифайдов, автомобиль обойдется в 3 250 000 рублей.Nissan Sylphy является седаном C-класса, который был представлен в начале прошлого года и продается на китайском рынке. В России предлагается на продажу переднеприводная версия Ultra с гибридным двигателем объемом 1,2 литра, общей мощностью 136 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.При этом в комплектацию седана, по данным издания, входят система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, атмосферная подсветка, задние парктроники, адаптивные фары с датчиком света, люк в крыше, адаптивный круиз-контроль и несколько систем активной безопасности, в том числе удержания в полосе, контроля усталости водителя, а также большой экран с системой мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
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авто, россия, nissan, цены на легковые автомобили
Экономика, Авто, РОССИЯ, Nissan, цены на легковые автомобили
В России начали продавать новый Nissan Sylphy
Autonews: в России появился в продаже новый Nissan Sylphy за 3,25 млн рублей
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ.
В Россию привезли по схеме параллельного импорта новый гибридный седан Nissan Sylphy, сообщило издание Autonews
.
Отмечается, что согласно предложению дилера "Тойота Центр Новосибирск" на одном из классифайдов, автомобиль обойдется в 3 250 000 рублей.
Nissan Sylphy является седаном C-класса, который был представлен в начале прошлого года и продается на китайском рынке. В России предлагается на продажу переднеприводная версия Ultra с гибридным двигателем объемом 1,2 литра, общей мощностью 136 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.
При этом в комплектацию седана, по данным издания, входят система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, атмосферная подсветка, задние парктроники, адаптивные фары с датчиком света, люк в крыше, адаптивный круиз-контроль и несколько систем активной безопасности, в том числе удержания в полосе, контроля усталости водителя, а также большой экран с системой мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
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