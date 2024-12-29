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Россиянам назвали самые выгодные для покупки машины периоды 2025 года - 29.12.2024, ПРАЙМ
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Россиянам назвали самые выгодные для покупки машины периоды 2025 года
Россиянам назвали самые выгодные для покупки машины периоды 2025 года - 29.12.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали самые выгодные для покупки машины периоды 2025 года
При покупке автомобиля в 2025 году важно учитывать, что наиболее выгодные предложения могут появиться в периоды спада спроса. Также нужно следить за акциями и... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T19:26+0300
2024-12-29T19:26+0300
экономика
россия
авто
спрос на легковые авто
цены на легковые автомобили
покупка автомобиля
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. При покупке автомобиля в 2025 году важно учитывать, что наиболее выгодные предложения могут появиться в периоды спада спроса. Также нужно следить за акциями и спецпредложениями. Об этом рассказал изданию "За рулем" основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.Эксперт порекомендовал покупателям авто избегать пиковых месяцев. По его словам, это конец года, в особенности декабрь, и начало весны (март-апрель), так как в это время цены на машины могут быть выше. При этом автомобили российского и китайского производства менее подвержены резким скачкам цен из-за колебаний курсов валют, добавил он.Стрельников считает, что для покупки следует рассматривать период после пиковых продаж. Наиболее выгодные предложения могут появиться в период спада спроса, которым обычно является конец января – начало марта, то есть по окончании новогоднего ажиотажа. Также традиционно спрос на авто падает в летние месяцы, что может приводить к скидкам и акциям, сообщил он. Эксперт также отметил, что в ноябре некоторые дилеры стремятся к выполнению плана по продажам до конца года, и поэтому могут идти на предоставление покупателям выгодных условий. Стрельников призвал следить за акциями и специальными предложениями от дилеров и производителей, так как они могут появиться в любое время года. Кроме того, он порекомендовал рассматривать покупку машин 2024 года выпуска, так как на них могут быть значительные скидки, в особенности ближе к концу года, а также не забывать про возможные госпрограммы и попробовать стать их участниками.
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россия, авто, спрос на легковые авто, цены на легковые автомобили, покупка автомобиля
Экономика, РОССИЯ, Авто, спрос на легковые авто, цены на легковые автомобили, покупка автомобиля
19:26 29.12.2024
 
Россиянам назвали самые выгодные для покупки машины периоды 2025 года

Автоэксперт Стрельников назвал выгодные периоды для покупки авто в 2025 году

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. При покупке автомобиля в 2025 году важно учитывать, что наиболее выгодные предложения могут появиться в периоды спада спроса. Также нужно следить за акциями и спецпредложениями. Об этом рассказал изданию "За рулем" основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.
Эксперт порекомендовал покупателям авто избегать пиковых месяцев. По его словам, это конец года, в особенности декабрь, и начало весны (март-апрель), так как в это время цены на машины могут быть выше. При этом автомобили российского и китайского производства менее подвержены резким скачкам цен из-за колебаний курсов валют, добавил он.
Стрельников считает, что для покупки следует рассматривать период после пиковых продаж. Наиболее выгодные предложения могут появиться в период спада спроса, которым обычно является конец января – начало марта, то есть по окончании новогоднего ажиотажа. Также традиционно спрос на авто падает в летние месяцы, что может приводить к скидкам и акциям, сообщил он.
Эксперт также отметил, что в ноябре некоторые дилеры стремятся к выполнению плана по продажам до конца года, и поэтому могут идти на предоставление покупателям выгодных условий.
Стрельников призвал следить за акциями и специальными предложениями от дилеров и производителей, так как они могут появиться в любое время года.
Кроме того, он порекомендовал рассматривать покупку машин 2024 года выпуска, так как на них могут быть значительные скидки, в особенности ближе к концу года, а также не забывать про возможные госпрограммы и попробовать стать их участниками.
Налоговый кодекс РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
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Вчера, 16:43
 
ЭкономикаРОССИЯАвтоспрос на легковые автоцены на легковые автомобилипокупка автомобиля
 
 
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