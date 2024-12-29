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Россиянам назвали самые выгодные для покупки машины периоды 2025 года
Россиянам назвали самые выгодные для покупки машины периоды 2025 года - 29.12.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали самые выгодные для покупки машины периоды 2025 года
При покупке автомобиля в 2025 году важно учитывать, что наиболее выгодные предложения могут появиться в периоды спада спроса. Также нужно следить за акциями и... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T19:26+0300
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спрос на легковые авто
цены на легковые автомобили
покупка автомобиля
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. При покупке автомобиля в 2025 году важно учитывать, что наиболее выгодные предложения могут появиться в периоды спада спроса. Также нужно следить за акциями и спецпредложениями. Об этом рассказал изданию "За рулем" основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.Эксперт порекомендовал покупателям авто избегать пиковых месяцев. По его словам, это конец года, в особенности декабрь, и начало весны (март-апрель), так как в это время цены на машины могут быть выше. При этом автомобили российского и китайского производства менее подвержены резким скачкам цен из-за колебаний курсов валют, добавил он.Стрельников считает, что для покупки следует рассматривать период после пиковых продаж. Наиболее выгодные предложения могут появиться в период спада спроса, которым обычно является конец января – начало марта, то есть по окончании новогоднего ажиотажа. Также традиционно спрос на авто падает в летние месяцы, что может приводить к скидкам и акциям, сообщил он. Эксперт также отметил, что в ноябре некоторые дилеры стремятся к выполнению плана по продажам до конца года, и поэтому могут идти на предоставление покупателям выгодных условий. Стрельников призвал следить за акциями и специальными предложениями от дилеров и производителей, так как они могут появиться в любое время года. Кроме того, он порекомендовал рассматривать покупку машин 2024 года выпуска, так как на них могут быть значительные скидки, в особенности ближе к концу года, а также не забывать про возможные госпрограммы и попробовать стать их участниками.
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россия, авто, спрос на легковые авто, цены на легковые автомобили, покупка автомобиля
Экономика, РОССИЯ, Авто, спрос на легковые авто, цены на легковые автомобили, покупка автомобиля
Россиянам назвали самые выгодные для покупки машины периоды 2025 года
Автоэксперт Стрельников назвал выгодные периоды для покупки авто в 2025 году
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ.
При покупке автомобиля в 2025 году важно учитывать, что наиболее выгодные предложения могут появиться в периоды спада спроса. Также нужно следить за акциями и спецпредложениями. Об этом рассказал
изданию "За рулем" основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.
Эксперт порекомендовал покупателям авто избегать пиковых месяцев. По его словам, это конец года, в особенности декабрь, и начало весны (март-апрель), так как в это время цены на машины могут быть выше. При этом автомобили российского и китайского производства менее подвержены резким скачкам цен из-за колебаний курсов валют, добавил он.
Стрельников считает, что для покупки следует рассматривать период после пиковых продаж. Наиболее выгодные предложения могут появиться в период спада спроса, которым обычно является конец января – начало марта, то есть по окончании новогоднего ажиотажа. Также традиционно спрос на авто падает в летние месяцы, что может приводить к скидкам и акциям, сообщил он.
Эксперт также отметил, что в ноябре некоторые дилеры стремятся к выполнению плана по продажам до конца года, и поэтому могут идти на предоставление покупателям выгодных условий.
Стрельников призвал следить за акциями и специальными предложениями от дилеров и производителей, так как они могут появиться в любое время года.
Кроме того, он порекомендовал рассматривать покупку машин 2024 года выпуска, так как на них могут быть значительные скидки, в особенности ближе к концу года, а также не забывать про возможные госпрограммы и попробовать стать их участниками.
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