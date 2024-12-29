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Россиянам назвали самые выгодные для покупки машины периоды 2025 года

Россиянам назвали самые выгодные для покупки машины периоды 2025 года - 29.12.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали самые выгодные для покупки машины периоды 2025 года

При покупке автомобиля в 2025 году важно учитывать, что наиболее выгодные предложения могут появиться в периоды спада спроса. Также нужно следить за акциями и... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T19:26+0300

2024-12-29T19:26+0300

2024-12-29T19:26+0300

экономика

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. При покупке автомобиля в 2025 году важно учитывать, что наиболее выгодные предложения могут появиться в периоды спада спроса. Также нужно следить за акциями и спецпредложениями. Об этом рассказал изданию "За рулем" основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.Эксперт порекомендовал покупателям авто избегать пиковых месяцев. По его словам, это конец года, в особенности декабрь, и начало весны (март-апрель), так как в это время цены на машины могут быть выше. При этом автомобили российского и китайского производства менее подвержены резким скачкам цен из-за колебаний курсов валют, добавил он.Стрельников считает, что для покупки следует рассматривать период после пиковых продаж. Наиболее выгодные предложения могут появиться в период спада спроса, которым обычно является конец января – начало марта, то есть по окончании новогоднего ажиотажа. Также традиционно спрос на авто падает в летние месяцы, что может приводить к скидкам и акциям, сообщил он. Эксперт также отметил, что в ноябре некоторые дилеры стремятся к выполнению плана по продажам до конца года, и поэтому могут идти на предоставление покупателям выгодных условий. Стрельников призвал следить за акциями и специальными предложениями от дилеров и производителей, так как они могут появиться в любое время года. Кроме того, он порекомендовал рассматривать покупку машин 2024 года выпуска, так как на них могут быть значительные скидки, в особенности ближе к концу года, а также не забывать про возможные госпрограммы и попробовать стать их участниками.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, спрос на легковые авто, цены на легковые автомобили, покупка автомобиля