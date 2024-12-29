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Велено радоваться. СМИ ФРГ считают, что подрыв газопроводов является благом - 29.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241229/potoki-853950164.html
Велено радоваться. СМИ ФРГ считают, что подрыв газопроводов является благом
Велено радоваться. СМИ ФРГ считают, что подрыв газопроводов является благом - 29.12.2024, ПРАЙМ
Велено радоваться. СМИ ФРГ считают, что подрыв газопроводов является благом
Ведущие СМИ Германии оправдывают диверсантов, подорвавших "Северные потоки" — журналисты представляют эту акцию как благо для западного мира, пишет французское... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T15:16+0300
2024-12-29T15:16+0300
энергетика
взрывы на северных потоках
северный поток-2
германия
франция
газ
россия
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Ведущие СМИ Германии оправдывают диверсантов, подорвавших "Северные потоки" — журналисты представляют эту акцию как благо для западного мира, пишет французское издание Le Monde diplomatique.Как отмечается, в Германии существует две школы мысли по вопросу посыпания головы пеплом — новейшая школа перекладывает вину за геноцид евреев на мусульманских иммигрантов. Недавно парламент принял резолюцию, осуждающую антисемитизм среди иммигрантов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДругая школа раскаяния учит классическому стилю самобичевания, отмечается в публикации.Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung представила диверсанта Романа Червинского, которому приписывают исполнение теракта против "Северных потоков", как гуманиста.Spiegel раскрыл подробности операции "Диаметр", в которой участвовали украинские военные и гражданские лица. Издание при этом предложило обсудить, должна ли Германия быть благодарна Украине за подрыв "Северных потоков". Журналист Фиделиус Шмид считает, что ФРГ выиграла от диверсии, так как США и другие страны были против покупки российского газа. По его мнению, несмотря на экономические и социальные последствия, Германия вышла из ситуации в более выгодном положении.Как отмечает французское издание, такой подход с присущими Германии двойными стандартами заслуживает критики. В статье подчеркивается, что Германия закрывает глаза на преступления Израиля и радуется действиям украинских агентов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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взрывы на северных потоках, северный поток-2, германия, франция, газ, россия
Энергетика, взрывы на северных потоках, Северный поток-2, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Газ, РОССИЯ
15:16 29.12.2024
 
Велено радоваться. СМИ ФРГ считают, что подрыв газопроводов является благом

Monde diplomatique: немецкие СМИ решили одобрить подрыв "Северных потоков"

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Danish Defence
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Ведущие СМИ Германии оправдывают диверсантов, подорвавших "Северные потоки" — журналисты представляют эту акцию как благо для западного мира, пишет французское издание Le Monde diplomatique.
Как отмечается, в Германии существует две школы мысли по вопросу посыпания головы пеплом — новейшая школа перекладывает вину за геноцид евреев на мусульманских иммигрантов. Недавно парламент принял резолюцию, осуждающую антисемитизм среди иммигрантов.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Другая школа раскаяния учит классическому стилю самобичевания, отмечается в публикации.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
На Украине задали Каллас неожиданный вопрос про "Северные потоки"
27 декабря, 09:04
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung представила диверсанта Романа Червинского, которому приписывают исполнение теракта против "Северных потоков", как гуманиста.
Spiegel раскрыл подробности операции "Диаметр", в которой участвовали украинские военные и гражданские лица. Издание при этом предложило обсудить, должна ли Германия быть благодарна Украине за подрыв "Северных потоков". Журналист Фиделиус Шмид считает, что ФРГ выиграла от диверсии, так как США и другие страны были против покупки российского газа. По его мнению, несмотря на экономические и социальные последствия, Германия вышла из ситуации в более выгодном положении.
Как отмечает французское издание, такой подход с присущими Германии двойными стандартами заслуживает критики. В статье подчеркивается, что Германия закрывает глаза на преступления Израиля и радуется действиям украинских агентов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Энергетикавзрывы на северных потокахСеверный поток-2ГЕРМАНИЯФРАНЦИЯГазРОССИЯ
 
 
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