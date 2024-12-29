https://1prime.ru/20241229/potoki-853950164.html
Велено радоваться. СМИ ФРГ считают, что подрыв газопроводов является благом
Велено радоваться. СМИ ФРГ считают, что подрыв газопроводов является благом - 29.12.2024, ПРАЙМ
Велено радоваться. СМИ ФРГ считают, что подрыв газопроводов является благом
Ведущие СМИ Германии оправдывают диверсантов, подорвавших "Северные потоки" — журналисты представляют эту акцию как благо для западного мира, пишет французское... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T15:16+0300
2024-12-29T15:16+0300
2024-12-29T15:16+0300
энергетика
взрывы на северных потоках
северный поток-2
германия
франция
газ
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_45dafa2bb9199755798d82748ec84085.jpg
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Ведущие СМИ Германии оправдывают диверсантов, подорвавших "Северные потоки" — журналисты представляют эту акцию как благо для западного мира, пишет французское издание Le Monde diplomatique.Как отмечается, в Германии существует две школы мысли по вопросу посыпания головы пеплом — новейшая школа перекладывает вину за геноцид евреев на мусульманских иммигрантов. Недавно парламент принял резолюцию, осуждающую антисемитизм среди иммигрантов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДругая школа раскаяния учит классическому стилю самобичевания, отмечается в публикации.Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung представила диверсанта Романа Червинского, которому приписывают исполнение теракта против "Северных потоков", как гуманиста.Spiegel раскрыл подробности операции "Диаметр", в которой участвовали украинские военные и гражданские лица. Издание при этом предложило обсудить, должна ли Германия быть благодарна Украине за подрыв "Северных потоков". Журналист Фиделиус Шмид считает, что ФРГ выиграла от диверсии, так как США и другие страны были против покупки российского газа. По его мнению, несмотря на экономические и социальные последствия, Германия вышла из ситуации в более выгодном положении.Как отмечает французское издание, такой подход с присущими Германии двойными стандартами заслуживает критики. В статье подчеркивается, что Германия закрывает глаза на преступления Израиля и радуется действиям украинских агентов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20241227/severnyy-potok-853897805.html
германия
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_111:0:1036:694_1920x0_80_0_0_8eee03ca2f9cd3abaaac098849449a8a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрывы на северных потоках, северный поток-2, германия, франция, газ, россия
Энергетика, взрывы на северных потоках, Северный поток-2, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Газ, РОССИЯ
Велено радоваться. СМИ ФРГ считают, что подрыв газопроводов является благом
Monde diplomatique: немецкие СМИ решили одобрить подрыв "Северных потоков"
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ.
Ведущие СМИ Германии оправдывают диверсантов, подорвавших "Северные потоки" — журналисты представляют эту акцию как благо для западного мира, пишет французское издание Le Monde diplomatique
.
Как отмечается, в Германии существует две школы мысли по вопросу посыпания головы пеплом — новейшая школа перекладывает вину за геноцид евреев на мусульманских иммигрантов. Недавно парламент принял резолюцию, осуждающую антисемитизм среди иммигрантов.
Другая школа раскаяния учит классическому стилю самобичевания, отмечается в публикации.
На Украине задали Каллас неожиданный вопрос про "Северные потоки"
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung представила диверсанта Романа Червинского, которому приписывают исполнение теракта против "Северных потоков", как гуманиста.
Spiegel раскрыл подробности операции "Диаметр", в которой участвовали украинские военные и гражданские лица. Издание при этом предложило обсудить, должна ли Германия быть благодарна Украине за подрыв "Северных потоков". Журналист Фиделиус Шмид считает, что ФРГ выиграла от диверсии, так как США и другие страны были против покупки российского газа. По его мнению, несмотря на экономические и социальные последствия, Германия вышла из ситуации в более выгодном положении.
Как отмечает французское издание, такой подход с присущими Германии двойными стандартами заслуживает критики. В статье подчеркивается, что Германия закрывает глаза на преступления Израиля и радуется действиям украинских агентов.