https://1prime.ru/20241229/potoki-853950164.html

Велено радоваться. СМИ ФРГ считают, что подрыв газопроводов является благом

Велено радоваться. СМИ ФРГ считают, что подрыв газопроводов является благом - 29.12.2024, ПРАЙМ

Велено радоваться. СМИ ФРГ считают, что подрыв газопроводов является благом

Ведущие СМИ Германии оправдывают диверсантов, подорвавших "Северные потоки" — журналисты представляют эту акцию как благо для западного мира, пишет французское... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T15:16+0300

2024-12-29T15:16+0300

2024-12-29T15:16+0300

энергетика

взрывы на северных потоках

северный поток-2

германия

франция

газ

россия

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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Ведущие СМИ Германии оправдывают диверсантов, подорвавших "Северные потоки" — журналисты представляют эту акцию как благо для западного мира, пишет французское издание Le Monde diplomatique.Как отмечается, в Германии существует две школы мысли по вопросу посыпания головы пеплом — новейшая школа перекладывает вину за геноцид евреев на мусульманских иммигрантов. Недавно парламент принял резолюцию, осуждающую антисемитизм среди иммигрантов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДругая школа раскаяния учит классическому стилю самобичевания, отмечается в публикации.Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung представила диверсанта Романа Червинского, которому приписывают исполнение теракта против "Северных потоков", как гуманиста.Spiegel раскрыл подробности операции "Диаметр", в которой участвовали украинские военные и гражданские лица. Издание при этом предложило обсудить, должна ли Германия быть благодарна Украине за подрыв "Северных потоков". Журналист Фиделиус Шмид считает, что ФРГ выиграла от диверсии, так как США и другие страны были против покупки российского газа. По его мнению, несмотря на экономические и социальные последствия, Германия вышла из ситуации в более выгодном положении.Как отмечает французское издание, такой подход с присущими Германии двойными стандартами заслуживает критики. В статье подчеркивается, что Германия закрывает глаза на преступления Израиля и радуется действиям украинских агентов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20241227/severnyy-potok-853897805.html

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взрывы на северных потоках, северный поток-2, германия, франция, газ, россия