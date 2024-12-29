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"Пессимистичный прогноз". На Западе обеспокоены потерей ВСУ ценного актива - 29.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241229/prognoz-853951855.html
"Пессимистичный прогноз". На Западе обеспокоены потерей ВСУ ценного актива
"Пессимистичный прогноз". На Западе обеспокоены потерей ВСУ ценного актива - 29.12.2024, ПРАЙМ
"Пессимистичный прогноз". На Западе обеспокоены потерей ВСУ ценного актива
Поставляемое на Украину оружие западного производства станет бесполезным при отсутствии обученных им пользоваться кадров в рядах ВСУ, пишет издание EU Reporter. | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T17:28+0300
2024-12-29T17:28+0300
спецоперация на украине
украина
всу
запад
поддержка украины
вооружение
кадры
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Поставляемое на Украину оружие западного производства станет бесполезным при отсутствии обученных им пользоваться кадров в рядах ВСУ, пишет издание EU Reporter.По мнению авторов публикации, Киев потерял "свой самый ценный актив военного времени — элитный персонал", что создает пессимистичный прогноз. Отмечается, что никакие деньги или современные военные ресурсы не могут обеспечить победу, если Киев не имеет возможности эффективно интегрировать и развернуть их.EU Reporter также считает, что требования Владимира Зеленского о продолжении поставок оружия и его оптимистичные заявления об этом выглядят подозрительно, так как Киев продолжает нести потери, при этом судьба обученного Западом персонала неизвестна.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20241228/ukraina-853931412.html
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украина, всу, запад, поддержка украины, вооружение, кадры
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ЗАПАД, поддержка Украины, вооружение, Кадры
17:28 29.12.2024
 
"Пессимистичный прогноз". На Западе обеспокоены потерей ВСУ ценного актива

EU Reporter: дефицит кадров на Украине мешает использованию западного оружия

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Поставляемое на Украину оружие западного производства станет бесполезным при отсутствии обученных им пользоваться кадров в рядах ВСУ, пишет издание EU Reporter.
По мнению авторов публикации, Киев потерял "свой самый ценный актив военного времени — элитный персонал", что создает пессимистичный прогноз.
Отмечается, что никакие деньги или современные военные ресурсы не могут обеспечить победу, если Киев не имеет возможности эффективно интегрировать и развернуть их.
EU Reporter также считает, что требования Владимира Зеленского о продолжении поставок оружия и его оптимистичные заявления об этом выглядят подозрительно, так как Киев продолжает нести потери, при этом судьба обученного Западом персонала неизвестна.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении СВО. - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУЗАПАДподдержка УкраинывооружениеКадры
 
 
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