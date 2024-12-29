https://1prime.ru/20241229/prognoz-853951855.html

"Пессимистичный прогноз". На Западе обеспокоены потерей ВСУ ценного актива

"Пессимистичный прогноз". На Западе обеспокоены потерей ВСУ ценного актива - 29.12.2024, ПРАЙМ

"Пессимистичный прогноз". На Западе обеспокоены потерей ВСУ ценного актива

Поставляемое на Украину оружие западного производства станет бесполезным при отсутствии обученных им пользоваться кадров в рядах ВСУ, пишет издание EU Reporter. | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T17:28+0300

2024-12-29T17:28+0300

2024-12-29T17:28+0300

спецоперация на украине

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запад

поддержка украины

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кадры

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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Поставляемое на Украину оружие западного производства станет бесполезным при отсутствии обученных им пользоваться кадров в рядах ВСУ, пишет издание EU Reporter.По мнению авторов публикации, Киев потерял "свой самый ценный актив военного времени — элитный персонал", что создает пессимистичный прогноз. Отмечается, что никакие деньги или современные военные ресурсы не могут обеспечить победу, если Киев не имеет возможности эффективно интегрировать и развернуть их.EU Reporter также считает, что требования Владимира Зеленского о продолжении поставок оружия и его оптимистичные заявления об этом выглядят подозрительно, так как Киев продолжает нести потери, при этом судьба обученного Западом персонала неизвестна.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20241228/ukraina-853931412.html

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украина, всу, запад, поддержка украины, вооружение, кадры