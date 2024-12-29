https://1prime.ru/20241229/sollers-853953192.html

Sollers анонсировал начало продаж пикапа ST8, пишут СМИ

Sollers анонсировал начало продаж пикапа ST8, пишут СМИ - 29.12.2024, ПРАЙМ

Sollers анонсировал начало продаж пикапа ST8, пишут СМИ

Компания Sollers начнет продавать пикап ST8 в первом квартале 2025 года, сообщило издание "За рулем". | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T23:45+0300

2024-12-29T23:45+0300

2024-12-29T23:45+0300

экономика

россия

авто

sollers

пикап st6

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Компания Sollers начнет продавать пикап ST8 в первом квартале 2025 года, сообщило издание "За рулем".Отмечается, что ST8 представляет собой результат сотрудничества компании с китайским производителем JAC в виде адаптации JAC T6, разработанного на основе Toyota Hilux.По данным издания, ST8 будет доступна на рынке в двух версиях: с бензиновым двигателем объемом 2,4 литра мощностью 204 лошадиных силы и с дизельным двигателем объемом 2,0 литра мощностью 136 лошадиных сил. Обе версии имеют механическую коробку передач и полный привод.Бензиновая версия будет стоить 2, 92 млн рублей, дизельная – 3 млн рублей, пишет "ЗР".

https://1prime.ru/20241228/krossovery-853932082.html

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россия, авто, sollers, пикап st6