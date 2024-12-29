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Sollers анонсировал начало продаж пикапа ST8, пишут СМИ - 29.12.2024, ПРАЙМ
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Sollers анонсировал начало продаж пикапа ST8, пишут СМИ
Sollers анонсировал начало продаж пикапа ST8, пишут СМИ - 29.12.2024, ПРАЙМ
Sollers анонсировал начало продаж пикапа ST8, пишут СМИ
Компания Sollers начнет продавать пикап ST8 в первом квартале 2025 года, сообщило издание "За рулем". | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T23:45+0300
2024-12-29T23:45+0300
экономика
россия
авто
sollers
пикап st6
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Компания Sollers начнет продавать пикап ST8 в первом квартале 2025 года, сообщило издание "За рулем".Отмечается, что ST8 представляет собой результат сотрудничества компании с китайским производителем JAC в виде адаптации JAC T6, разработанного на основе Toyota Hilux.По данным издания, ST8 будет доступна на рынке в двух версиях: с бензиновым двигателем объемом 2,4 литра мощностью 204 лошадиных силы и с дизельным двигателем объемом 2,0 литра мощностью 136 лошадиных сил. Обе версии имеют механическую коробку передач и полный привод.Бензиновая версия будет стоить 2, 92 млн рублей, дизельная – 3 млн рублей, пишет "ЗР".
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россия, авто, sollers, пикап st6
Экономика, РОССИЯ, Авто, Sollers, пикап ST6
23:45 29.12.2024
 
Sollers анонсировал начало продаж пикапа ST8, пишут СМИ

"ЗР": Sollers анонсировал начало продаж пикапа ST8 по цене от 2,92 млн рублей

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром"
Международная промышленная выставка Иннопром - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Компания Sollers начнет продавать пикап ST8 в первом квартале 2025 года, сообщило издание "За рулем".
Отмечается, что ST8 представляет собой результат сотрудничества компании с китайским производителем JAC в виде адаптации JAC T6, разработанного на основе Toyota Hilux.
По данным издания, ST8 будет доступна на рынке в двух версиях: с бензиновым двигателем объемом 2,4 литра мощностью 204 лошадиных силы и с дизельным двигателем объемом 2,0 литра мощностью 136 лошадиных сил. Обе версии имеют механическую коробку передач и полный привод.
Бензиновая версия будет стоить 2, 92 млн рублей, дизельная – 3 млн рублей, пишет "ЗР".
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