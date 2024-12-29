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Китайцы потирают руки: Европа нащупала ответ на ультиматум Трампа

Китайцы потирают руки: Европа нащупала ответ на ультиматум Трампа - 29.12.2024, ПРАЙМ

Китайцы потирают руки: Европа нащупала ответ на ультиматум Трампа

Дональд Трамп часто использовал в предвыборной гонке слово drilling, то есть бурение, имея ввиду нефть и газ. На днях Трамп оповестил мир о том, что потребовал... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T08:00+0300

2024-12-29T08:00+0300

2024-12-29T08:00+0300

мнения аналитиков

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сша

ближний восток

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МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Дональд Трамп часто использовал в предвыборной гонке слово drilling, то есть бурение, имея ввиду нефть и газ. На днях Трамп оповестил мир о том, что потребовал от ЕС "компенсировать свой огромный дефицит с Соединенными Штатами путем крупномасштабной покупки нашей нефти и газа. В противном случае это будут ТАРИФЫ навсегда!!!".Есть ли у Европы шанс не воспользоваться этим предложением, "от которого невозможно отказаться"? На самом деле, США не требуются дополнительные объёмы производства нефти. Добыча нефти в США сейчас находится на очень высоком уровне - около 15 миллионов баррелей в сутки из 92 потребляемых миром в день.Причём такой высокий уровень добычи во многом является более политической мерой, чем экономической. Необходимость в дополнительных объёмах наступила при Бараке Обаме, когда производство нефти в США было ниже политически допустимого относительно возможностей Ближнего Востока. То есть, Ближний Восток освобождался от США в политическом смысле. Тогда же, при Обаме, и произошло увеличение добычи. Более очевидной видится необходимость администрации Трампа сосредоточится на снижении бюджетного разрыва в США, который составляет около 7%. Тем не менее, угроза прозвучала. Наряду с Европой, уже есть прямые предупреждения от избранного президента США для Мексики, Канады, Китая.Трамп предлагает для США не просто протекционизм, а, по смыслу цитаты – торговую войну. Давайте вспомним историю экономической мысли. Как говорил выдающийся экономист Давид Рикардо, специализация позволяет каждой стране в условиях свободной торговли получить максимум того, что она хочет заработать в сложившейся экономической ситуации. Протекционизм же нарушает эти пропорции, и страны получают меньше, чем могли бы получать. Отсюда следует, что свобода торговли является главным условиям получения максимальной прибыли каждой из стран. Вспомним Фридриха Листа: свобода торговли консервирует сложившееся положение вещей, т.е. индустриальное лидерство одних и более слабые позиции других. Идеи Листа доказали это на практике: в конце XIX – начале XX Германия совершила прорыв, следом за ней – Япония и дореволюционная Россия. И всё благодаря протекционизму.Однако нужно отделять протекционизм от торговых войн, которые обычно наносят ущерб всем вовлеченным сторонам, затрудняя обмен товарами и услугами и снижая экономический рост. Ведь слабость экономики Европы еще с начала пандемии делает сейчас ее особенно уязвимой. Ей вовсе не нужно значительное увеличение импорта энергоносителей с учетом стагнации экономики и текущих рыночный цен.В прошлом году Соединенные Штаты имели торговый дефицит с Европой, импортируя из европейских стран немного больше, чем экспортировали в них. Европа уже является одним из крупнейших покупателей сжиженного природного газа из Соединенных Штатов. Но совсем не очевидно, что получится разрыв сократить. Во время своего первого срока Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий из европейских стран, пообещав сократить торговый дефицит. Но разрыв увеличился.Как может ответить Европа?Еврокомиссия сейчас, скорее всего, анализирует, какое влияние возможные новые тарифы окажут на различные европейские страны и секторы. Но этот анализ гипотетический, так как конкретный тарифный план Трампа неизвестен. У ЕС есть вариант симметричных действий, как это было в 2018 году. Тогда ввели ответные пошлины на товары на сумму более 3 миллиарда долларов, произведенные компаниями в регионах, где Трамп имел мощную поддержку. Второй шаг может касаться уязвимости рабочей силы на американских заводах, принадлежащих европейским компаниям. Европейские компании уже вслух обсуждают возможность перемещения производства или часть своей цепочки поставок.Тем не менее, если сравнивать баланс возможностей Европы и США, становится понятно, что американские тарифы волнообразно подтолкнут китайскую продукцию в сторону Европы, а это еще больше навредит европейским компаниям, которые испытывают давление цен на энергоносители.Автор - Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, к.п.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова

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европа

сша

ближний восток

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Павел Севостьянов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg

Павел Севостьянов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Павел Севостьянов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg

мнения аналитиков, европа, сша, ближний восток, дональд трамп, рэу им. г.в.плеханова, тариф