https://1prime.ru/20241229/turpotok-853952540.html

В АТОР рассказали о турпотоке с юга России в Азербайджан на Новый год

В АТОР рассказали о турпотоке с юга России в Азербайджан на Новый год - 29.12.2024, ПРАЙМ

В АТОР рассказали о турпотоке с юга России в Азербайджан на Новый год

Российские туроператоры продали на новогодние праздники лишь десятки туров в Азербайджан из южных и приволжских городов России, это не массовый поток, сообщили... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T17:51+0300

2024-12-29T17:51+0300

2024-12-29T17:51+0300

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Российские туроператоры продали на новогодние праздники лишь десятки туров в Азербайджан из южных и приволжских городов России, это не массовый поток, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее в воскресенье заявил в интервью азербайджанскому телеканалу AzTV, что дал указание авиакомпаниям республики приостановить полеты в десять городов России на неопределенный срок в связи с вопросами безопасности. "Туры из южных и приволжских городов России в Азербайджан на новогодние праздники туристы приобретали, но это не массовый поток. В совокупности речь идет максимум о десятках проданных туров. Все же основной объем путешественников вылетает из Москвы и Санкт-Петербурга", - сообщили в ассоциации. "У нас есть туры в Азербайджан, в том числе, горнолыжные. Заезды в основном из Москвы и Петербурга, на этих направлениях отмен и переносов нет", – процитировали в сообщении представителя туроператора Space Travel. В "Русском Экспрессе" сказали, что продавали туры в Баку на Новый год, но отметили, что туристов, следовавших через Баку в третьи страны, у компании нет. "Все решается индивидуально, если есть замена, предлагаем туристам пересадку на другие рейсы. Если путешественники не согласны с предложенной альтернативой или вариантов нет, то возвращаем деньги за тур", – привели в сообщении слова PR-директора "Русского Экспресса" Анны Филатовской. В свою очередь в ассоциации выяснили, что билеты в Азербайджан из Москвы на Новый год подорожали в четыре раза. "На данный момент непреодолимых сложностей с приобретением билетов в Азербайджан нет. Согласно данным систем бронирования, улететь в Баку из крупных российских городов можно каждый день, но цены на перелет довольно высокие", - указали в АТОР. "Билеты на прямые рейсы из Москвы в Баку стоят от 60 до 80 тысяч рублей в одну сторону на человека 30 и 31 января. Еще 27 декабря это было самое бюджетное из зарубежных направлений – билеты в Баку из Москвы стоили в четыре раза дешевле – от 14,6 тысячи рублей. На праздники билеты будут стоить 16-30 тысяч в одну сторону в зависимости от даты", - заключили в ассоциации. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

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россия, атор, азербайджан, туризм, турпоток