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Володин перечислил законы, которые вступают в силу в январе

Володин перечислил законы, которые вступают в силу в январе - 29.12.2024, ПРАЙМ

Володин перечислил законы, которые вступают в силу в январе

С начала нового года минимальный размер оплаты труда поднимется до 22 440 рублей, а также будет возобновлена индексация пенсий работающим пенсионерам, сообщил... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T10:06+0300

2024-12-29T10:06+0300

2024-12-29T10:07+0300

госдума

вячеслав володин

законы

новые законы

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. С начала нового года минимальный размер оплаты труда поднимется до 22 440 рублей, а также будет возобновлена индексация пенсий работающим пенсионерам, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. "С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда: он составит 22 440 рублей. Благодаря этому увеличится зарплата 4,2 млн работников — в основном бюджетной сферы, а также повысится размер ряда социальных пособий и выплат", - отметил он.По словам Володина, возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам. Он напомнил, что это решение принял президент России Владимир Путин в непростое время. Председатель нижней палаты подчеркнул, что несмотря на вызовы, необходимые средства на эти цели в бюджете страны найдены. "Вступают в силу нормы по совершенствованию миграционного законодательства. Среди них законы: о борьбе с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов; о сокращении срока временного пребывания иностранных граждан в России; об ограничении числа сим-карт, которые они смогут регистрировать на своё имя. За 2024 год по инициативе депутатов принято 14 законов, направленных на борьбу с незаконной миграцией", - рассказал председатель. Кроме того, с 1 января будет ужесточена ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. За неоднократное нарушение ограничений будет грозить уголовная ответственность. Володин считает, что торговцы вейпами не должны наживаться на здоровье детей. "Супруги погибших от боевых травм военнослужащих, а также приравненных к ним лиц, если они имеют право на пенсию по потере кормильца и воспитывают детей до 23 лет, смогут получать эту пенсию вне зависимости от того, работают они или нет", - отметил он.Также с 1 января вступает в силу закон, упрощающий получение единого пособия на детей. Семьям, уже получающим единое пособие, не нужно будет еще раз проходить оценку нуждаемости при рождении следующего ребенка. Выплата будет назначена в том же размере и на тот же период, что и на предыдущего ребенка, а заявления для ее назначения не потребуется. "Обеспечивается равный доступ к отдыху и оздоровлению детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Для этого регионы должны будут ежегодно устанавливать квоту для таких детей в летних лагерях. Закон направлен на то, чтобы дети с инвалидностью больше не сталкивались с ситуацией, когда им отказывают в летнем отдыхе", - говорится в публикации. Отмечается, что также вступает в силу закон, согласно которому налоговый вычет увеличивается в два раза на второго и последующих детей. Размер дохода, до достижения которого предоставляются вычеты на детей, увеличен до 450 тысяч рублей. Кроме того, появится новый вычет в размере 18 тысяч рублей в год за сдачу нормативов ГТО.

https://1prime.ru/20241121/volodin-852980404.html

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госдума, вячеслав володин, законы, новые законы