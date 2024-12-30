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АЭС России досрочно выполнили госзадание 2024 года по выработке энергии - 30.12.2024, ПРАЙМ
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АЭС России досрочно выполнили госзадание 2024 года по выработке энергии
АЭС России досрочно выполнили госзадание 2024 года по выработке энергии - 30.12.2024, ПРАЙМ
АЭС России досрочно выполнили госзадание 2024 года по выработке энергии
АЭС России досрочно выполнили государственное задание 2024 года по выработке электроэнергии в объеме 214,033 миллиарда киловатт-часов, сообщил в понедельник... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T10:37+0300
2024-12-30T10:37+0300
энергетика
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. АЭС России досрочно выполнили государственное задание 2024 года по выработке электроэнергии в объеме 214,033 миллиарда киловатт-часов, сообщил в понедельник концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). "Двадцать девятого декабря 2024 года российские атомные электростанции (филиалы АО "Концерн Росэнергоатом") досрочно выполнили годовое государственное задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по выработке электроэнергии в объёме 214,033 миллиарда кВт*ч и перешли на перевыполнение плановых показателей", - говорится в сообщении. Концерн "Росэнергоатом" выполняет функции эксплуатирующей организации атомных станций. В его состав на правах филиалов входят 11 действующих АЭС, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) на Чукотке. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 19%.
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электроэнергия, аэс, росатом, росэнергоатом
Энергетика, электроэнергия, АЭС, Росатом, Росэнергоатом
10:37 30.12.2024
 
АЭС России досрочно выполнили госзадание 2024 года по выработке энергии

Российские АЭС досрочно выполнили госзадание 2024 года по выработке электроэнергии

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. АЭС России досрочно выполнили государственное задание 2024 года по выработке электроэнергии в объеме 214,033 миллиарда киловатт-часов, сообщил в понедельник концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").
"Двадцать девятого декабря 2024 года российские атомные электростанции (филиалы АО "Концерн Росэнергоатом") досрочно выполнили годовое государственное задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по выработке электроэнергии в объёме 214,033 миллиарда кВт*ч и перешли на перевыполнение плановых показателей", - говорится в сообщении.
Концерн "Росэнергоатом" выполняет функции эксплуатирующей организации атомных станций. В его состав на правах филиалов входят 11 действующих АЭС, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) на Чукотке. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 19%.
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ЭнергетикаэлектроэнергияАЭСРосатомРосэнергоатом
 
 
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