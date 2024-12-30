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Автомобили Aurus становятся более доступными для россиян - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Автомобили Aurus становятся более доступными для россиян
Автомобили Aurus становятся более доступными для россиян - 30.12.2024, ПРАЙМ
Автомобили Aurus становятся более доступными для россиян
Машины представительского класса Aurus становятся более доступными для Граждан РФ. Официальный дилер компании "Аурус Автодом" выставил на продажу для всех... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T14:49+0300
2024-12-30T14:49+0300
экономика
авто
россия
aurus
покупка автомобиля
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Машины представительского класса Aurus становятся более доступными для Граждан РФ. Официальный дилер компании "Аурус Автодом" выставил на продажу для всех желающих 14 моделей без пробега. Об этом сообщил портал BMWfun.ru. Отмечается, что наиболее доступной является модель Aurus Senat 2022 года выпуска. Ее можно приобрести за 33 миллиона рублей. При этом автомобиль 2024 года выпуска в оттенке "графитовый металл" будет стоить уже 47,51 миллиона рублей.Стоимость кроссовера Commandant практически не отличается от стоимости седана – от 47 000 930 000 до 50 000 000 рублей, также сообщил портал.
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авто, россия, aurus, покупка автомобиля
Экономика, Авто, РОССИЯ, Aurus, покупка автомобиля
14:49 30.12.2024
 
Автомобили Aurus становятся более доступными для россиян

BMWfun.ru: "Аурус Автодом" начал свободные продажи премиальных Aurus

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Машины представительского класса Aurus становятся более доступными для Граждан РФ. Официальный дилер компании "Аурус Автодом" выставил на продажу для всех желающих 14 моделей без пробега. Об этом сообщил портал BMWfun.ru.
Отмечается, что наиболее доступной является модель Aurus Senat 2022 года выпуска. Ее можно приобрести за 33 миллиона рублей. При этом автомобиль 2024 года выпуска в оттенке "графитовый металл" будет стоить уже 47,51 миллиона рублей.
Стоимость кроссовера Commandant практически не отличается от стоимости седана – от 47 000 930 000 до 50 000 000 рублей, также сообщил портал.
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