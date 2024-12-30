https://1prime.ru/20241230/avto-853960225.html

Названо количество авто, проданных в РФ в IV квартале на льготных условиях

Названо количество авто, проданных в РФ в IV квартале на льготных условиях - 30.12.2024, ПРАЙМ

Названо количество авто, проданных в РФ в IV квартале на льготных условиях

Более 69,2 тысяч автомобилей реализовано в России по итогам четвертого квартала 2024 года по программам льготного кредитования и льготного лизинга, сообщили в... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T12:59+0300

2024-12-30T12:59+0300

2024-12-30T12:59+0300

экономика

авто

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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Более 69,2 тысяч автомобилей реализовано в России по итогам четвертого квартала 2024 года по программам льготного кредитования и льготного лизинга, сообщили в Минпромторге РФ. В сентябре по поручению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова кабмин направил дополнительно 8,7 миллиарда рублей на программу льготного автокредитования и 9,7 миллиарда на программу льготного лизинга, уточнили в Минпромторге. "В IV квартале 2024 года принятое решение позволило поддержать внутренний рынок и реализовать на льготных условиях свыше 69,2 тысяч автомобилей: более 29,7 тысяч по программе льготного автокредитования и более 39,5 тысяч по программе льготного лизинга", - говорится сообщении. В пресс-службе добавили, что порядка 42 тысяч автомобилей в рамках обеих программ пришлось на высоколокализованные модели Lada.

https://1prime.ru/20241227/avto-853906585.html

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авто, минпромторг