https://1prime.ru/20241230/bayden-853962735.html
Байден рассказал о передаче Киеву новых вооружений
Байден рассказал о передаче Киеву новых вооружений - 30.12.2024, ПРАЙМ
Байден рассказал о передаче Киеву новых вооружений
Президент США Джо Байден сообщил, что Пентагон сейчас находится в процессе предоставления Украине "сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, тысяч ракет и сотен... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T14:36+0300
2024-12-30T14:36+0300
2024-12-30T14:36+0300
политика
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поддержка украины
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден сообщил, что Пентагон сейчас находится в процессе предоставления Украине "сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Отмечается, что Вашингтон продолжит работу над усилением позиций Киева до конца президентского срока Байдена. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, джо байден, украина, поддержка украины, вооружение
Политика, США, Джо Байден, УКРАИНА, поддержка Украины, вооружение
Байден рассказал о передаче Киеву новых вооружений
Байден: Пентагон передает Киеву сотни тысяч боеприпасов артиллерии, тысячи ракет
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден сообщил, что Пентагон сейчас находится в процессе предоставления Украине "сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
Отмечается, что Вашингтон продолжит работу над усилением позиций Киева до конца президентского срока Байдена.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
США выделят Киеву еще почти 2,5 миллиарда долларов