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Белорусская цена на новую Toyota Camry оказалась намного выше российской

Белорусская цена на новую Toyota Camry оказалась намного выше российской - 30.12.2024, ПРАЙМ

Белорусская цена на новую Toyota Camry оказалась намного выше российской

Toyota Camry XV80 на белорусском автомобильном рынке продемонстрировала обратную тенденцию по сравнению с российским. Цена оказалась на один миллион рублей... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T17:18+0300

2024-12-30T17:18+0300

2024-12-30T17:18+0300

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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Стоимость Toyota Camry XV80 на белорусском автомобильном рынке продемонстрировала обратную тенденцию по сравнению с российским. Цена оказалась на один миллион рублей выше, чем в РФ. Об этом пишет издание "За рулем". Отмечается, что заявленная в Белоруссии стоимость в 5,5 миллиона рублей (в пересчете на российские рубли) за гибридную версию с двигателем 2,0 литра мощностью 197 лошадиных сил существенно отличается от аналогов на российском рынке, где за нее предлагают примерно 4,5 миллиона рублей.По данным "ЗР", в Белоруссии Toyota Camry XV80 предлагают в максимальной комплектации. При этом есть двухлетняя гарантия или 60 000 километров пробега. Кроме того, в Казахстане цена аналогичной модели начинается от 3,6 миллиона рублей, а в Китае такая машина обойдется всего 1,8 миллиона рублей, пишет издание.

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