Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белорусская цена на новую Toyota Camry оказалась намного выше российской - 30.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241230/camry-853965793.html
Белорусская цена на новую Toyota Camry оказалась намного выше российской
Белорусская цена на новую Toyota Camry оказалась намного выше российской - 30.12.2024, ПРАЙМ
Белорусская цена на новую Toyota Camry оказалась намного выше российской
Toyota Camry XV80 на белорусском автомобильном рынке продемонстрировала обратную тенденцию по сравнению с российским. Цена оказалась на один миллион рублей... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T17:18+0300
2024-12-30T17:18+0300
экономика
авто
россия
белоруссия
toyota camry
цены на автомобили
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1e/853965574_0:79:2992:1762_1920x0_80_0_0_5b6f5bd3ac885e4de2ce68571aabafcb.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Стоимость Toyota Camry XV80 на белорусском автомобильном рынке продемонстрировала обратную тенденцию по сравнению с российским. Цена оказалась на один миллион рублей выше, чем в РФ. Об этом пишет издание "За рулем". Отмечается, что заявленная в Белоруссии стоимость в 5,5 миллиона рублей (в пересчете на российские рубли) за гибридную версию с двигателем 2,0 литра мощностью 197 лошадиных сил существенно отличается от аналогов на российском рынке, где за нее предлагают примерно 4,5 миллиона рублей.По данным "ЗР", в Белоруссии Toyota Camry XV80 предлагают в максимальной комплектации. При этом есть двухлетняя гарантия или 60 000 километров пробега. Кроме того, в Казахстане цена аналогичной модели начинается от 3,6 миллиона рублей, а в Китае такая машина обойдется всего 1,8 миллиона рублей, пишет издание.
https://1prime.ru/20241229/jetour-853951603.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1e/853965574_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_ae4287651435fae74bb81b2009df217d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, россия, белоруссия, toyota camry, цены на автомобили
Экономика, Авто, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Toyota Camry, цены на автомобили
17:18 30.12.2024
 
Белорусская цена на новую Toyota Camry оказалась намного выше российской

"ЗР": белорусская цена Toyota Camry оказалась на 1 млн рублей выше российской

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Toyota
Логотип Toyota - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Стоимость Toyota Camry XV80 на белорусском автомобильном рынке продемонстрировала обратную тенденцию по сравнению с российским. Цена оказалась на один миллион рублей выше, чем в РФ. Об этом пишет издание "За рулем".
Отмечается, что заявленная в Белоруссии стоимость в 5,5 миллиона рублей (в пересчете на российские рубли) за гибридную версию с двигателем 2,0 литра мощностью 197 лошадиных сил существенно отличается от аналогов на российском рынке, где за нее предлагают примерно 4,5 миллиона рублей.
По данным "ЗР", в Белоруссии Toyota Camry XV80 предлагают в максимальной комплектации. При этом есть двухлетняя гарантия или 60 000 километров пробега.
Кроме того, в Казахстане цена аналогичной модели начинается от 3,6 миллиона рублей, а в Китае такая машина обойдется всего 1,8 миллиона рублей, пишет издание.
Автомобиль Jetour Traveller Т2 - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
Стало известно, на сколько подорожал Jetour T2 в России с момента дебюта
Вчера, 17:16
 
ЭкономикаАвтоРОССИЯБЕЛОРУССИЯToyota Camryцены на автомобили
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала