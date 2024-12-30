https://1prime.ru/20241230/evropa-853966624.html

Европа проиграет войну без США. У нее нет важной технологии

Европа проиграет войну без США. У нее нет важной технологии - 30.12.2024, ПРАЙМ

Европа проиграет войну без США. У нее нет важной технологии

Европа зависит от США в использовании самолетов и оружия для подавления систем противовоздушной обороны — речь идет о комплексе SEAD, который играет важную роль | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T17:48+0300

2024-12-30T17:48+0300

2024-12-30T17:48+0300

вооружения

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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Европа зависит от США в использовании самолетов и оружия для подавления систем противовоздушной обороны — речь идет о комплексе SEAD, который играет важную роль в защите наземных войск, пишет немецкое издание Business Insider.В Европе сейчас мало специализированных платформ SEAD. Самолеты Tornadoоснащены ракетами AGM-88 HARM, но они будут сняты с вооружения в следующем году. Другие партнеры по НАТО эксплуатируют самолеты F-16, способные выполнять функции SEAD, однако только американские "Боевые соколы" оснащены модулем системы целеуказания HARM для обеспечения большей эффективности SEAD.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСоюзники США в Европе стремятся заменить старые самолеты на F-35. Некоторые из них также приобретают ракеты AGM-88, но они менее эффективны для уничтожения вражеских ПВО.F-35 разработаны для действий против современных ЗРК в режимах SEAD/DEAD. Истребитель обладает повышенным потенциалом скрытных перемещений и средствами радиоэлектронной борьбы. Однако принятие на вооружение F-35 недостаточно для решения проблемы миссий SEAD/DEAD в Европе.Тем временем Европа попала в зависимость от США, при этом есть сомнения в надежности Вашингтона, отмечает издание.Российско-украинское противостояние показало важность поражения батарей ПВО противника. Ни одна из сторон за это время не смогла провести успешные операции SEAD, и ВВС обеих стран оказались в затруднительном положении. Наземные подразделения ведут изнурительные бои с большими потерями.Как отмечается, ВВС западных стран, кроме США, не обладают превосходящими возможностями SEAD. НАТО ограничено в проникающих средствах, запасах боеприпасов и опыте применения крупных ударных комплексов.Генерал-майор армии США в отставке Гордон Дэвис заявил, что в случае агрессии большинство самолетов SEAD будут предоставлены Пентагоном. Американские самолеты обладают разведывательными возможностями, которые НАТО трудно заменить. Как считают эксперты Центра стратегических и международных исследований, НАТО полностью зависит от США в плане возможностей SEAD. В качестве примера упоминается воздушная кампания НАТО над Ливией в 2011 году, где США обеспечивали почти все миссии SEAD.Автор статьи предполагает, что Европа, возможно, в дальнейшем не сможет не рассчитывать на помощь Вашингтона. Избранный президент Дональд Трамп критикует НАТО и угрожает выйти из альянса, если другие страны не увеличат расходы на оборону. Вместе с тем, европейские страны увеличили расходы на оборону после начала российской спецоперации на Украине. Некоторые страны тратят на оборону больше, чем США, что является ответом на российскую операцию, а не реакцией на давление Трампа.Однако возросших расходов Европы все же недостаточно для поддержки Украины и подготовки к угрозам России. США интегрированы в европейскую оборону и могут быть вовлечены в случае конфликта.Европа тем временем принимает меры по устранению недостатков. Общеевропейская оборонная компания разрабатывает новую ракету SPEAR-EW. Европейским столицам и международным организациям требуется время для наращивания потенциала, восстановление цепочки поставок ракет может занять годы. Европа обладает развитой промышленной базой, но она разрозненна.Четыре европейских государства договорились эксплуатировать свои самолеты как единый флот.В статье подчеркивается важность приобретения новых систем вооружения, сотрудничества и взаимодействия. Страны должны объединять усилия по закупкам вооружений и действовать совместно.Подчеркивается, что устранение дефицита в вопросах потенциала по проведению миссий SEAD потребует времени. По его мнению, Россия продемонстрировала неспособность эффективно использовать свои средства, что может сыграть на руку Европе.Как полагает старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики и научный сотрудник Армейского кибернетического института в академии Вест-Пойнт Ян Каллберг, в ближайшие 10-15 лет у Европы не будет достаточного потенциала по проведению миссий SEAD.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20241228/s-500-853925447.html

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нато, европа, сша, оружие, ввс