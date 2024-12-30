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Умер бывший президент США Джимми Картер - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Умер бывший президент США Джимми Картер
Умер бывший президент США Джимми Картер - 30.12.2024, ПРАЙМ
Умер бывший президент США Джимми Картер
В США на 101-м году жизни умер 39-й президент страны Джимми Картер, сообщил Белый дом. | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T08:28+0300
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. В США на 101-м году жизни умер 39-й президент страны Джимми Картер, сообщил Белый дом.Картер занимал пост президента один срок, с 1977 по 1981 годы, после чего проиграл республиканцу Рональду Рейгану.Картер умер в своем доме в штате Джорджия. Официальная церемония прощания пройдет в Вашингтоне, после чего его похоронят в родном штате на семейном участке.Президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной Картера."Я объявляю 9 января 2025 года днем национального траура на всей территории США", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома. Байден призвал американцев собраться в местах отправления культа, чтобы отдать дань памяти умершего политика. Он также приказал на 30 дней приспустить все флаги в госучреждениях на территории страны и за ее пределами, а также на военных базах, кораблях ВМС и в диппредставительствах,.
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сша, джо байден, белый дом
США, Джо Байден, Белый дом
08:28 30.12.2024
 
Умер бывший президент США Джимми Картер

Бывший президент США Джимми Картер умер в штате Джорджия в возрасте 100 лет

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. В США на 101-м году жизни умер 39-й президент страны Джимми Картер, сообщил Белый дом.
Картер занимал пост президента один срок, с 1977 по 1981 годы, после чего проиграл республиканцу Рональду Рейгану.
Картер умер в своем доме в штате Джорджия. Официальная церемония прощания пройдет в Вашингтоне, после чего его похоронят в родном штате на семейном участке.
Президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной Картера.
"Я объявляю 9 января 2025 года днем национального траура на всей территории США", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Байден призвал американцев собраться в местах отправления культа, чтобы отдать дань памяти умершего политика. Он также приказал на 30 дней приспустить все флаги в госучреждениях на территории страны и за ее пределами, а также на военных базах, кораблях ВМС и в диппредставительствах,.
 
СШАДжо БайденБелый дом
 
 
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