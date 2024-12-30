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Умер бывший президент США Джимми Картер

Умер бывший президент США Джимми Картер - 30.12.2024, ПРАЙМ

Умер бывший президент США Джимми Картер

В США на 101-м году жизни умер 39-й президент страны Джимми Картер, сообщил Белый дом. | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T08:28+0300

2024-12-30T08:28+0300

2024-12-30T08:28+0300

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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. В США на 101-м году жизни умер 39-й президент страны Джимми Картер, сообщил Белый дом.Картер занимал пост президента один срок, с 1977 по 1981 годы, после чего проиграл республиканцу Рональду Рейгану.Картер умер в своем доме в штате Джорджия. Официальная церемония прощания пройдет в Вашингтоне, после чего его похоронят в родном штате на семейном участке.Президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной Картера."Я объявляю 9 января 2025 года днем национального траура на всей территории США", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома. Байден призвал американцев собраться в местах отправления культа, чтобы отдать дань памяти умершего политика. Он также приказал на 30 дней приспустить все флаги в госучреждениях на территории страны и за ее пределами, а также на военных базах, кораблях ВМС и в диппредставительствах,.

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сша, джо байден, белый дом