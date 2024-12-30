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В России появился один из лучших семейных кроссоверов в мире
В России появился один из лучших семейных кроссоверов в мире - 30.12.2024, ПРАЙМ
В России появился один из лучших семейных кроссоверов в мире
На российском рынке вновь появился постоянный участник рейтингов надежности — семиместный семейный кроссовер Honda Pilot. Его можно приобрести по цене от 7 982... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T22:30+0300
2024-12-30T22:30+0300
2024-12-30T22:33+0300
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МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. На российском рынке вновь появился постоянный участник рейтингов надежности — семиместный семейный кроссовер Honda Pilot. Его можно приобрести по цене от 7 982 000 рублей. Об этом сообщило издание "Автоновости дня".Отмечается, что речь идет о моделях четвертого поколения, которые пока доступны. Согласно объявлениям на одном из крупнейших классифайдов, для заказа доступны пять машин 2024 года выпуска, которые может привезти московская фирма. По данным издания, наиболее доступной является комплектация Sport с тканевым салоном и аналоговой приборной панелью. Ее можно приобрести за 7 982 000 рублей. На втором месте по доступности комплектация Trailsport (8 299 000 руб.). Третье место заняла версия Touring (8 412 000 руб.). Самой дорогой версией является Black Edition, которую можно приобрести за 9 147 600 рублей.
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россия, авто, honda, кроссоверы, цены на автомобили
Экономика, РОССИЯ, Авто, Honda, кроссоверы, цены на автомобили
В России появился один из лучших семейных кроссоверов в мире
"Автоновости дня": в РФ предлагают кроссоверы Honda Pilot по цене от 8 млн руб
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ.
На российском рынке вновь появился постоянный участник рейтингов надежности — семиместный семейный кроссовер Honda Pilot. Его можно приобрести по цене от 7 982 000 рублей. Об этом сообщило издание "Автоновости дня"
.
Отмечается, что речь идет о моделях четвертого поколения, которые пока доступны. Согласно объявлениям на одном из крупнейших классифайдов, для заказа доступны пять машин 2024 года выпуска, которые может привезти московская фирма.
По данным издания, наиболее доступной является комплектация Sport с тканевым салоном и аналоговой приборной панелью. Ее можно приобрести за 7 982 000 рублей. На втором месте по доступности комплектация Trailsport (8 299 000 руб.). Третье место заняла версия Touring (8 412 000 руб.). Самой дорогой версией является Black Edition, которую можно приобрести за 9 147 600 рублей.
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