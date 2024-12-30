https://1prime.ru/20241230/krossover-853968415.html

В России появился один из лучших семейных кроссоверов в мире

В России появился один из лучших семейных кроссоверов в мире - 30.12.2024, ПРАЙМ

В России появился один из лучших семейных кроссоверов в мире

На российском рынке вновь появился постоянный участник рейтингов надежности — семиместный семейный кроссовер Honda Pilot. Его можно приобрести по цене от 7 982... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T22:30+0300

2024-12-30T22:30+0300

2024-12-30T22:33+0300

экономика

россия

авто

honda

кроссоверы

цены на автомобили

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1b/852457245_0:106:3099:1849_1920x0_80_0_0_6c063a6f2871cdcb662bde0f09d67255.jpg

МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. На российском рынке вновь появился постоянный участник рейтингов надежности — семиместный семейный кроссовер Honda Pilot. Его можно приобрести по цене от 7 982 000 рублей. Об этом сообщило издание "Автоновости дня".Отмечается, что речь идет о моделях четвертого поколения, которые пока доступны. Согласно объявлениям на одном из крупнейших классифайдов, для заказа доступны пять машин 2024 года выпуска, которые может привезти московская фирма. По данным издания, наиболее доступной является комплектация Sport с тканевым салоном и аналоговой приборной панелью. Ее можно приобрести за 7 982 000 рублей. На втором месте по доступности комплектация Trailsport (8 299 000 руб.). Третье место заняла версия Touring (8 412 000 руб.). Самой дорогой версией является Black Edition, которую можно приобрести за 9 147 600 рублей.

https://1prime.ru/20241229/sollers-853953192.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, honda, кроссоверы, цены на автомобили