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Песков ответил на вопрос о предпосылках к окончанию украинского конфликта - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Песков ответил на вопрос о предпосылках к окончанию украинского конфликта
Песков ответил на вопрос о предпосылках к окончанию украинского конфликта - 30.12.2024, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о предпосылках к окончанию украинского конфликта
В настоящее время нет каких-либо предпосылок для окончания украинского конфликта либо какой-либо его фазы, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T12:16+0300
2024-12-30T12:16+0300
спецоперация на украине
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. В настоящее время нет каких-либо предпосылок для окончания украинского конфликта либо какой-либо его фазы, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.Президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории присоединенных российских регионов. Кроме того, добавил глава государства, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс и осуществить демилитаризацию и денацификацию, а также установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент также упомянул отмену санкций против России.
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украина, россия, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Дмитрий Песков
12:16 30.12.2024
 
Песков ответил на вопрос о предпосылках к окончанию украинского конфликта

Песков: предпосылок для завершения украинского конфликта сейчас нет

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. В настоящее время нет каких-либо предпосылок для окончания украинского конфликта либо какой-либо его фазы, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории присоединенных российских регионов. Кроме того, добавил глава государства, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс и осуществить демилитаризацию и денацификацию, а также установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент также упомянул отмену санкций против России.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
"Больше козырей": на Западе рассказали, с чего начать переговоры по Украине
Вчера, 17:43
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯДмитрий Песков
 
 
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