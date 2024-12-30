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Песков ответил на вопрос о предпосылках к окончанию украинского конфликта

Песков ответил на вопрос о предпосылках к окончанию украинского конфликта - 30.12.2024, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о предпосылках к окончанию украинского конфликта

В настоящее время нет каких-либо предпосылок для окончания украинского конфликта либо какой-либо его фазы, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T12:16+0300

2024-12-30T12:16+0300

2024-12-30T12:16+0300

спецоперация на украине

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. В настоящее время нет каких-либо предпосылок для окончания украинского конфликта либо какой-либо его фазы, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.Президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории присоединенных российских регионов. Кроме того, добавил глава государства, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс и осуществить демилитаризацию и денацификацию, а также установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент также упомянул отмену санкций против России.

https://1prime.ru/20241229/peregovory-853952037.html

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украина, россия, дмитрий песков