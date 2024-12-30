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США выделяют Украине дополнительную бюджетную помощь в $3,4 млрд

США выделяют Украине дополнительную бюджетную помощь в $3,4 млрд - 30.12.2024, ПРАЙМ

США выделяют Украине дополнительную бюджетную помощь в $3,4 млрд

США выделяют Украине дополнительную прямую бюджетную помощь в размере 3,4 миллиарда долларов, которая полностью исчерпывает выделенные конгрессом деньги на... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T16:35+0300

2024-12-30T16:35+0300

2024-12-30T16:35+0300

спецоперация на украине

минфин сша

сша

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ВАШИНГТОН, 30 дек - ПРАЙМ. США выделяют Украине дополнительную прямую бюджетную помощь в размере 3,4 миллиарда долларов, которая полностью исчерпывает выделенные конгрессом деньги на поддержку Киеву в 2024 году, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. "В сотрудничестве с агентством США по международному развитию и государственным департаментом эта помощь в размере 3,4 миллиарда долларов знаменует окончательную выплату средств, выделенных в соответствии с двухпартийным законом о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в 2024 году", - указано в распространенном сообщении министра. Йеллен добавила, что указанный транш денежной помощи будет предоставлен отдельно от перечисленного ранее кредита в рамках займа "Большой семерки" (G7) Украине на общую сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ.

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сша

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минфин сша, сша, украина