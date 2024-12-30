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В США назвали объем военной помощи, оказанной Украине при Байдене

В США назвали объем военной помощи, оказанной Украине при Байдене - 30.12.2024, ПРАЙМ

В США назвали объем военной помощи, оказанной Украине при Байдене

Общий объем военной помощи Киеву, оказанной США при действующем американском президенте Джо Байдене превысил 66 миллиардов долларов. Об этом сообщили в... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T18:34+0300

2024-12-30T18:34+0300

2024-12-30T18:39+0300

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ВАШИНГТОН, 30 дек - ПРАЙМ. Общий объем военной помощи Киеву, оказанной США при действующем американском президенте Джо Байдене превысил 66 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне. Согласно заявлению ведомства, США выделили более 66 миллиардов долларов помощи в безопасности для Украины с начала администрации Байдена. Отмечается, что с начала СВО 24 февраля 2022 года сумма составила 65,4 миллиарда долларов. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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сша, пентагон, джо байден, поддержка украины