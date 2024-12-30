https://1prime.ru/20241230/pomosch-853967843.html
В США назвали объем военной помощи, оказанной Украине при Байдене
В США назвали объем военной помощи, оказанной Украине при Байдене - 30.12.2024, ПРАЙМ
В США назвали объем военной помощи, оказанной Украине при Байдене
Общий объем военной помощи Киеву, оказанной США при действующем американском президенте Джо Байдене превысил 66 миллиардов долларов. Об этом сообщили в... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T18:34+0300
2024-12-30T18:34+0300
2024-12-30T18:39+0300
политика
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джо байден
поддержка украины
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ВАШИНГТОН, 30 дек - ПРАЙМ. Общий объем военной помощи Киеву, оказанной США при действующем американском президенте Джо Байдене превысил 66 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне. Согласно заявлению ведомства, США выделили более 66 миллиардов долларов помощи в безопасности для Украины с начала администрации Байдена. Отмечается, что с начала СВО 24 февраля 2022 года сумма составила 65,4 миллиарда долларов. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20241230/pomosch-853965039.html
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сша, пентагон, джо байден, поддержка украины
Политика, США, Пентагон, Джо Байден, поддержка Украины
В США назвали объем военной помощи, оказанной Украине при Байдене
Пентагон: объем военной помощи Киеву от США при Байдене превысил $66 млрд
ВАШИНГТОН, 30 дек - ПРАЙМ. Общий объем военной помощи Киеву, оказанной США при действующем американском президенте Джо Байдене превысил 66 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.
Согласно заявлению ведомства, США выделили более 66 миллиардов долларов помощи в безопасности для Украины с начала администрации Байдена.
Отмечается, что с начала СВО 24 февраля 2022 года сумма составила 65,4 миллиарда долларов.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
США выделяют Украине дополнительную бюджетную помощь в $3,4 млрд