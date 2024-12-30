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Импульс к росту не угасает - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Импульс к росту не угасает
Импульс к росту не угасает - 30.12.2024, ПРАЙМ
Импульс к росту не угасает
Оптимизм на российском рынке сохраняется в последние дни уходящего года. Индекс МосБиржи в субботу повысился на 1,06% до 2786,67 п., индекс РТС практически не... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T13:42+0300
2024-12-30T13:42+0300
фондовый рынок
нефть
мосбиржа
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Оптимизм на российском рынке сохраняется в последние дни уходящего года. Индекс МосБиржи в субботу повысился на 1,06% до 2786,67 п., индекс РТС практически не изменился, снизившись на символические 0,08% до 863,36 п. За прошлую неделю оба индекса показали рост соответственно на 5,62% и на 6,31%, а индекс МосБиржи на вечерней сессии в субботу превысил отметку 2800 п. Отражающий динамику на рынке суверенного долга индекс RGBI прибавил четверть процента в последний рабочий день прошлой недели.Снижение облигаций на неделе продолжилось. Доходности 2-летних ОФЗ впервые за много месяцев опустились ниже 18%, а спред доходности 2-летних и 10-летних ОФЗ достиг в пятницу многомесячного минимума 213 п. За неделю доходность 2-летних ОФЗ упала на 59 б.п., 10-летних повысилась на 15%. Инверсия кривой доходности, таким образом, продолжила сокращаться, что формирует благоприятные предпосылки для фондового рынка на ближайшее время.Котировки нефти в последний рабочий день уходящего года консолидируются в области немногим ниже 74 долларов США за баррель, оставаясь в пределах широкого диапазона 71-75 долларов за баррель Brent. Для российского рынка это неплохая в целом динамика на нефтяном рынке, учитывая, что в рублях цен на нефть находятся немногим ниже 7500 руб. за баррель. Между тем потенциальное ослабление рубля и/или повышение котировок нефти к верхней границе диапазона будут способствовать повышению нефтяных цен в рублях, что благоприятно для российских нефтяных компаний и фондового рынка в целом.Существенных новостей в последний рабочий день года на рынке не ожидается. Сегодня выйдут данные за декабрь по деловой активности в России (индекс PMI) в сфере услуг от агентства S&amp;P Globаl. Корпоративных новостей не запланировано. Позитивная динамика на рынке может продолжиться на фоне невысокой активности инвесторов. Индекс МосБиржи может закрепиться выше 2800 п.
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фондовый рынок, нефть, мосбиржа
фондовый рынок, Нефть, Мосбиржа
13:42 30.12.2024
 
Импульс к росту не угасает

Аналитик Пырьева: оптимизм на российском рынке сохраняется

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
ведущий аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Оптимизм на российском рынке сохраняется в последние дни уходящего года. Индекс МосБиржи в субботу повысился на 1,06% до 2786,67 п., индекс РТС практически не изменился, снизившись на символические 0,08% до 863,36 п. За прошлую неделю оба индекса показали рост соответственно на 5,62% и на 6,31%, а индекс МосБиржи на вечерней сессии в субботу превысил отметку 2800 п. Отражающий динамику на рынке суверенного долга индекс RGBI прибавил четверть процента в последний рабочий день прошлой недели.
Снижение облигаций на неделе продолжилось. Доходности 2-летних ОФЗ впервые за много месяцев опустились ниже 18%, а спред доходности 2-летних и 10-летних ОФЗ достиг в пятницу многомесячного минимума 213 п. За неделю доходность 2-летних ОФЗ упала на 59 б.п., 10-летних повысилась на 15%. Инверсия кривой доходности, таким образом, продолжила сокращаться, что формирует благоприятные предпосылки для фондового рынка на ближайшее время.
Котировки нефти в последний рабочий день уходящего года консолидируются в области немногим ниже 74 долларов США за баррель, оставаясь в пределах широкого диапазона 71-75 долларов за баррель Brent. Для российского рынка это неплохая в целом динамика на нефтяном рынке, учитывая, что в рублях цен на нефть находятся немногим ниже 7500 руб. за баррель. Между тем потенциальное ослабление рубля и/или повышение котировок нефти к верхней границе диапазона будут способствовать повышению нефтяных цен в рублях, что благоприятно для российских нефтяных компаний и фондового рынка в целом.
Существенных новостей в последний рабочий день года на рынке не ожидается. Сегодня выйдут данные за декабрь по деловой активности в России (индекс PMI) в сфере услуг от агентства S&P Globаl. Корпоративных новостей не запланировано. Позитивная динамика на рынке может продолжиться на фоне невысокой активности инвесторов. Индекс МосБиржи может закрепиться выше 2800 п.
 
фондовый рынокНефтьМосбиржа
 
 
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