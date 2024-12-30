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США выделят Киеву еще почти 2,5 миллиарда долларов - 30.12.2024, ПРАЙМ
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США выделят Киеву еще почти 2,5 миллиарда долларов
США выделят Киеву еще почти 2,5 миллиарда долларов - 30.12.2024, ПРАЙМ
США выделят Киеву еще почти 2,5 миллиарда долларов
Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Украине, сообщается в заявлении на сайте Белого дома. | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T14:08+0300
2024-12-30T14:24+0300
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Украине, сообщается в заявлении на сайте Белого дома."Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности", - указывается в сообщении.По словам Байдена, 1,22 миллиарда долларов выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI),Россия полагает, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую принимают участие в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не содействует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20241228/ukraina-853929938.html
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сша, украина
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА
14:08 30.12.2024 (обновлено: 14:24 30.12.2024)
 
США выделят Киеву еще почти 2,5 миллиарда долларов

Байден объявил о выделении еще почти 2,5 миллиарда долларов Украине

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Украине, сообщается в заявлении на сайте Белого дома.
"Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности", - указывается в сообщении.
По словам Байдена, 1,22 миллиарда долларов выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI),
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
Судьбу Украины решат Россия и США. Европа будет только наблюдать
28 декабря, 14:20
Россия полагает, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую принимают участие в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не содействует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНА
 
 
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