https://1prime.ru/20241230/stavka-853801332.html

Зашли с козырей. Зачем Центробанк взял паузу по ставке

Зашли с козырей. Зачем Центробанк взял паузу по ставке - 30.12.2024, ПРАЙМ

Зашли с козырей. Зачем Центробанк взял паузу по ставке

20 декабря 2024 года на последнем в уходящем году заседании Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Данное решение оказалось... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T08:00+0300

2024-12-30T08:00+0300

2024-12-30T08:00+0300

рэу им. г.в.плеханова

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финансы

банк россии

ставка банка россии

инфляция в россии

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МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. 20 декабря 2024 года на последнем в уходящем году заседании Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Данное решение оказалось неожиданным для большинства аналитиков, хотя были и отдельные предположения о росте до уровня в 25%. Консенсус-прогноз сходился на величине в 23%, большинство аналитиков прогнозировали именно такой умеренный рост. И действительно, на столе у председателя Банка России имелось несколько вариантов - сохранение ставки, а также ее повышение до 22% или 23%.Однако ставка осталась неизменной – о чем это говорит? Пока только о том, что фактическое ужесточение денежно-кредитной политики произошло более существенно, чем предполагалось ранее. Регулятор в своем заявлении отметил, что это произошло, благодаря реализации комплекса упреждающих мер, направленных на минимизацию системного риска финансового сектора (макропруденциальной политики).Наиболее значимыми индикаторами этого являются объем кредитования, по которому наблюдается замедление роста, а также ужесточение требований к капиталу банков. Если в следующие месяцы будет наблюдаться замедление кредитования, то можно будет сказать, что необходимая жесткость денежно-кредитных условий достигнута. В настоящее время Банк видит предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к целевому уровню, несмотря даже на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос. Последние два фактора сейчас имеют скорее сезонный характер – конец года, выплаты, закрытие проектов и бюджетов. Иными словами, на сегодняшний день можно заключить, что цикл повышения ключевой ставки приостановлен, но не завершен окончательно. Регулятору требуется время, чтобы понять насколько тенденции устойчивы, поэтому он взял паузу до февральского заседания.Неожиданная пауза от Банка России обоснована как уже указанными макроэкономическими факторами, так и обусловлена аппаратным воздействием. В последние месяцы оказывалось беспрецедентное давление на Банк России со стороны сторонников смягчения, промышленных групп. При этом регулятор резко изменил рыночные ожидания, которые формировал до этого чуть более года совсем в ином ключе. Поясним – если ранее достижение обозначенных целей по инфляции реализовывалось "любой ценой", когда потери в экономической активности рассматривались в качестве сопутствующих издержек, и рынок уже даже адаптировался к подобному подходу, то теперь, после декабрьского решения, отмечается неопределенность дальнейших тенденций, возможна хаотизация денежно-кредитных условий.Можно сказать, что это локальная победа реального сектора экономики над финансовым. Победа условная, поскольку промышленники требуют ещё более существенного снижения стоимости кредитных ресурсов в целях собственного развития. Объективности ради отметим, что оно, развитие реального сектора экономики, ограничивается сегодня не только стоимостью заемных средств, но и нехваткой кадрового обеспечения, сложностями в логистике машин и оборудования, а самое главное – ограничениями в международных расчетах. Названные проблемы также являются инфляционными факторами, их решение крайне важно для поддержания экономического роста нашей страны в долгосрочном периоде.Максимальная ставка продержится до февраля 2025 года. По итогам же февральского заседания решение по снижению будет зависеть от развития экономической ситуации, в частности от динамики инфляции и кредитной активности. Если появится уверенность в том, что инфляция возвращается к цели, и при этом экономический рост остается сбалансированным, регулятор может пойти на смягчение политики. Однако в условиях высоких инфляционных ожиданий и неопределенности, в том числе и на внешнеполитической и внешнеэкономической арене, возможно сохранение текущих уровней ключевой ставки как минимум до конца первого квартала 2025 года.Автор - Михаил Гордиенко, д.э.н., профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова

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Михаил Гордиенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/01/850605629_0:336:2013:2349_100x100_80_0_0_8fe1b30d7c0edfbe457b4edc1106dd47.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Гордиенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/01/850605629_0:336:2013:2349_100x100_80_0_0_8fe1b30d7c0edfbe457b4edc1106dd47.jpg

рэу им. г.в.плеханова, банки, финансы, банк россии, ставка банка россии, инфляция в россии