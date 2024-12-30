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Суд отменил решение финского Лахти не продлевать аренду "дочке" "Лукойла"
Суд отменил решение финского Лахти не продлевать аренду "дочке" "Лукойла" - 30.12.2024, ПРАЙМ
Суд отменил решение финского Лахти не продлевать аренду "дочке" "Лукойла"
Суд в Финляндии отменил решение города Лахти не продлевать договор аренды "дочки" "Лукойла" Teboil, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle. | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T13:46+0300
2024-12-30T13:46+0300
2024-12-30T13:46+0300
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Суд в Финляндии отменил решение города Лахти не продлевать договор аренды "дочки" "Лукойла" Teboil, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle. "Административный суд отменил решения города Лахти об отказе в продлении договоров аренды компании Teboil в двух местах", - говорится в материале. Как уточняет Yle, в ноябре 2022 года Лахти решил, что не будет продолжать сдавать в аренду территорию заправочной станции, принадлежащей Teboil в районах Паавола и Лотила. Teboil обжаловала решения города в административном суде. По мнению компании, они нарушают закрепленную в конституции свободу бизнеса и требование равного обращения, содержащееся в административном законе. Город в свою очередь мотивировал свое решение тем, что требование о равном обращении применимо только к физическим лицам. Суд решил, что власти Лахти, отказывая в аренде, пытались таким образом достичь целей, аналогичных тем, которые преследуют международные санкции в области внешней политики. "Занятие позиции по вопросам внешней политики и другие виды внешнеполитической деятельности не входят в компетенцию муниципалитета", - приводит Yle заявление суда. Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года.
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россия, финляндия, лукойл
Энергетика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Лукойл
Суд отменил решение финского Лахти не продлевать аренду "дочке" "Лукойла"
Суд в Финляндии отменил решение города Лахти не продлевать аренду "дочке" "Лукойла"
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Суд в Финляндии отменил решение города Лахти не продлевать договор аренды "дочки" "Лукойла" Teboil, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle.
"Административный суд отменил решения города Лахти об отказе в продлении договоров аренды компании Teboil в двух местах", - говорится в материале.
Как уточняет Yle, в ноябре 2022 года Лахти решил, что не будет продолжать сдавать в аренду территорию заправочной станции, принадлежащей Teboil в районах Паавола и Лотила.
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Teboil обжаловала решения города в административном суде. По мнению компании, они нарушают закрепленную в конституции свободу бизнеса и требование равного обращения, содержащееся в административном законе. Город в свою очередь мотивировал свое решение тем, что требование о равном обращении применимо только к физическим лицам.
Суд решил, что власти Лахти, отказывая в аренде, пытались таким образом достичь целей, аналогичных тем, которые преследуют международные санкции в области внешней политики.
"Занятие позиции по вопросам внешней политики и другие виды внешнеполитической деятельности не входят в компетенцию муниципалитета", - приводит Yle заявление суда.
Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года.