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Брендам Hyundai и Kia грозит суд из-за массовых краж автомобилей, пишут СМИ
Брендам Hyundai и Kia грозит суд из-за массовых краж автомобилей, пишут СМИ - 30.12.2024, ПРАЙМ
Брендам Hyundai и Kia грозит суд из-за массовых краж автомобилей, пишут СМИ
Власти американского города Мемфис намерены обратиться с иском в суд против Hyundai и Kia на фоне с массовых угонов машин этих марок. Комитет городского совета... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T15:38+0300
2024-12-30T15:38+0300
2024-12-30T15:38+0300
авто
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kia
суд
угон
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Власти американского города Мемфис намерены обратиться с иском в суд против Hyundai и Kia на фоне с массовых угонов машин этих марок. Комитет городского совета одобрил план подачи иска. Об этом пишет издание "За рулем".По данным издания, ситуация с кражами машин Hyundai и Kia привлекла внимание общественности еще в 2021 году. Тогда в соцсетях начали публиковать видео, демонстрирующие, как легко можно угнать некоторые модели этих производителей. Проблема массовых угонов возникла из-за уязвимости системы зажигания и отсутствия иммобилайзера, что позволяло угонщикам проникать в авто менее чем за 90 секунд. В течение последних двух лет, как сообщает "ЗР" в Мемфисе было совершено свыше 22 тысяч краж авто. При этом модели Hyundai и Kia занимают первые места в данном списке. На фоне всплеска краж местные правоохранители даже были вынуждены перенаправить ресурсы и создать новые подразделения.Позднее обнаружение уязвимости в системе зажигания, позволяющей угонять модели Hyundai и Kia с помощью простого USB-кабеля, привело к еще большему усугублению проблемы, пишет "ЗР".Отмечается, что обе компании предприняли меры и в начале прошлого года выпустили обновления ПО и начали предоставлять автовладельцам дополнительные блокираторы рулевого колеса. В этом году Hyundai также представила защиту для цилиндров зажигания на некоторых моделях, которые не получают обновления.
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авто, hyundai, kia, суд, угон, кража
Авто, Hyundai, Kia, суд, Угон, кража
Брендам Hyundai и Kia грозит суд из-за массовых краж автомобилей, пишут СМИ
"ЗР": Hyundai и Kia грозит суд из-за массовых угонов машин при помощи USB
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ.
Власти американского города Мемфис намерены обратиться с иском в суд против Hyundai и Kia на фоне с массовых угонов машин этих марок. Комитет городского совета одобрил план подачи иска. Об этом пишет издание "За рулем"
.
По данным издания, ситуация с кражами машин Hyundai и Kia привлекла внимание общественности еще в 2021 году. Тогда в соцсетях начали публиковать видео, демонстрирующие, как легко можно угнать некоторые модели этих производителей. Проблема массовых угонов возникла из-за уязвимости системы зажигания и отсутствия иммобилайзера, что позволяло угонщикам проникать в авто менее чем за 90 секунд.
В течение последних двух лет, как сообщает "ЗР" в Мемфисе было совершено свыше 22 тысяч краж авто. При этом модели Hyundai и Kia занимают первые места в данном списке. На фоне всплеска краж местные правоохранители даже были вынуждены перенаправить ресурсы и создать новые подразделения.
Позднее обнаружение уязвимости в системе зажигания, позволяющей угонять модели Hyundai и Kia с помощью простого USB-кабеля, привело к еще большему усугублению проблемы, пишет "ЗР".
Отмечается, что обе компании предприняли меры и в начале прошлого года выпустили обновления ПО и начали предоставлять автовладельцам дополнительные блокираторы рулевого колеса. В этом году Hyundai также представила защиту для цилиндров зажигания на некоторых моделях, которые не получают обновления.
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