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Владелец задержанного Финляндией танкера подал в суд из-за ареста судна

Владелец задержанного Финляндией танкера подал в суд из-за ареста судна - 30.12.2024, ПРАЙМ

Владелец задержанного Финляндией танкера подал в суд из-за ареста судна

Владелец задержанного Финляндией танкера Eagle S добивается отмены ареста судна через суд, сообщает в понедельник газета Helsingin Sanomat. | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T17:06+0300

2024-12-30T17:06+0300

2024-12-30T17:06+0300

энергетика

финляндия

нефть

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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Владелец задержанного Финляндией танкера Eagle S добивается отмены ареста судна через суд, сообщает в понедельник газета Helsingin Sanomat. Финская полиция задержала танкер Eagle S в связи с подозрениями в причастности судна к отключению подводного электрокабеля EstLink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. "В понедельник в Окружной суд Хельсинки было подано заявление от компании Caravella, владельца судна Eagle S, с требованием аннулировать арест, наложенный финскими властями", - говорится в материале издания. Заявление в суд было подано адвокатом Германом Юнгбергом, представляющим интересы судовладельца и экипажа задержанного судна. Юнгберг отверг версию о том, что судно могло намеренно повредить кабель. По его словам, у танкера не было другой функции кроме перевозки груза, пишет издание. Адвокат рассказал изданию, что экипаж допрашивали без предоставления юридической помощи, держали в одной комнате, не давали есть и спать. По словам Юнгберга, экипаж уже предоставил всю информацию, которую запрашивали власти, и хочет поскорее вернуться домой. Ранее полиция сообщила, что в состав экипажа танкера входят более 20 человек, они являются гражданами Индии и Грузии. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии. Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.

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финляндия, нефть