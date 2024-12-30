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Украина в 2024 году получила почти $42 млрд международной помощи
Украина в 2024 году получила почти $42 млрд международной помощи - 30.12.2024, ПРАЙМ
Украина в 2024 году получила почти $42 млрд международной помощи
Почти 42 миллиарда долларов помощи от Запада поступило в бюджет Украины в 2024 году, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T13:20+0300
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2024-12-30T13:20+0300
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Почти 42 миллиарда долларов помощи от Запада поступило в бюджет Украины в 2024 году, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 13 ноября сообщал, что в бюджет Украины поступило более 100 миллиардов долларов международной помощи с февраля 2022 года. "В этом году уже мы привлекли 41,7 миллиардов долларов как помощь от партнеров", - сказал Марченко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, это позволяет полностью профинансировать пенсии, зарплаты бюджетникам и соцрасходы. Он отметил, что 26% ВВП Украины идет на сектор безопасности и обороны. Также Марченко признал зависимость страны от внешней помощи, отметив, что "это вынужденные шаги". Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА
Украина в 2024 году получила почти $42 млрд международной помощи
В бюджет Украины в 2024 году поступило почти $42 млрд международной помощи
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Почти 42 миллиарда долларов помощи от Запада поступило в бюджет Украины в 2024 году, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 13 ноября сообщал, что в бюджет Украины поступило более 100 миллиардов долларов международной помощи с февраля 2022 года.
"В этом году уже мы привлекли 41,7 миллиардов долларов как помощь от партнеров", - сказал Марченко в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, это позволяет полностью профинансировать пенсии, зарплаты бюджетникам и соцрасходы. Он отметил, что 26% ВВП Украины идет на сектор безопасности и обороны. Также Марченко признал зависимость страны от внешней помощи, отметив, что "это вынужденные шаги".
Европа не вступится. Желание помогать Украине стремительно ослабевает
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.