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Власти Южной Кореи проверят все Boeing 737-800 после крушения - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Власти Южной Кореи проверят все Boeing 737-800 после крушения
Власти Южной Кореи проверят все Boeing 737-800 после крушения - 30.12.2024, ПРАЙМ
Власти Южной Кореи проверят все Boeing 737-800 после крушения
Добавлен четвертый абзац. | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T05:59+0300
2024-12-30T05:59+0300
бизнес
мировая экономика
южная корея
бангкок
korean air
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Добавлен четвертый абзац. СЕУЛ, 30 дек - РИА Новости. Власти Южной Кореи проведут проверку всех Boeing 737-800 в стране после крушения самолета в аэропорту Муан, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея. Накануне, 29 декабря, Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. Погибли 179 человек, выжили два. Министерство на брифинге заявило о намерении провести специальную проверку самолетов модели Boeing 737-800, принадлежащих всем местным авиакомпаниям, с целью "детального анализа системы технического обслуживания". "Мы намерены внимательно изучить такие аспекты, как уровень эксплуатации самолетов, записи о проверках и техническом обслуживании до и после полетов, чтобы убедиться в соблюдении всех соответствующих правил", - заявило министерство транспорта. В Южной Корее, по данным Авиационной информационной системы технологий (ATIS), всего 101 самолет модели 737-800 используется различными авиакомпаниями, в основном лоукостерами. Среди них Jeju Air, чей самолет потерпел крушение, эксплуатирует 39 самолетов, T'way Air - 27, Jin Air - 19, Eastar Jet - 10, Air Incheon - четыре, а Korean Air - два. Утром 30 декабря еще у одного самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси, он смог вернуться в аэропорт вылета. Такая же проблема была у упавшего в Муане борта.
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192
40
192
40
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бизнес, мировая экономика, южная корея, бангкок, korean air
Бизнес, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, БАНГКОК, Korean Air
05:59 30.12.2024
 
Власти Южной Кореи проверят все Boeing 737-800 после крушения

Власти Южной Кореи проведут проверку всех Boeing 737-800 после крушения в Муане

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Добавлен четвертый абзац.
СЕУЛ, 30 дек - РИА Новости. Власти Южной Кореи проведут проверку всех Boeing 737-800 в стране после крушения самолета в аэропорту Муан, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея.
Накануне, 29 декабря, Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. Погибли 179 человек, выжили два.
Министерство на брифинге заявило о намерении провести специальную проверку самолетов модели Boeing 737-800, принадлежащих всем местным авиакомпаниям, с целью "детального анализа системы технического обслуживания".
"Мы намерены внимательно изучить такие аспекты, как уровень эксплуатации самолетов, записи о проверках и техническом обслуживании до и после полетов, чтобы убедиться в соблюдении всех соответствующих правил", - заявило министерство транспорта.
В Южной Корее, по данным Авиационной информационной системы технологий (ATIS), всего 101 самолет модели 737-800 используется различными авиакомпаниями, в основном лоукостерами. Среди них Jeju Air, чей самолет потерпел крушение, эксплуатирует 39 самолетов, T'way Air - 27, Jin Air - 19, Eastar Jet - 10, Air Incheon - четыре, а Korean Air - два.
Утром 30 декабря еще у одного самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси, он смог вернуться в аэропорт вылета. Такая же проблема была у упавшего в Муане борта.
 
БизнесМировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯБАНГКОКKorean Air
 
 
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