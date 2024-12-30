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Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих

Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих - 30.12.2024, ПРАЙМ

Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих

С подконтрольной Киеву территории 30 декабря в результате достигнутой договоренности были возвращены 150 российских военнослужащих. Об этом сообщили в... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T17:45+0300

2024-12-30T17:45+0300

2024-12-30T17:45+0300

спецоперация на украине

россия

минобороны рф

всу

обмен пленными

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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. С подконтрольной Киеву территории 30 декабря в результате достигнутой договоренности были возвращены 150 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. При этом, по данным ведомства, взамен были переданы 150 военнопленных ВСУ. В Минобороны РФ отметили, что все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также им предоставили возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены на территорию России для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ, добавили в ведомстве. По данным Минобороны РФ, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказывали Объединенные Арабские Эмираты.

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россия, минобороны рф, всу, обмен пленными