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Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих
Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих - 30.12.2024, ПРАЙМ
Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих
С подконтрольной Киеву территории 30 декабря в результате достигнутой договоренности были возвращены 150 российских военнослужащих. Об этом сообщили в... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T17:45+0300
2024-12-30T17:45+0300
2024-12-30T17:45+0300
спецоперация на украине
россия
минобороны рф
всу
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. С подконтрольной Киеву территории 30 декабря в результате достигнутой договоренности были возвращены 150 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. При этом, по данным ведомства, взамен были переданы 150 военнопленных ВСУ. В Минобороны РФ отметили, что все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также им предоставили возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены на территорию России для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ, добавили в ведомстве. По данным Минобороны РФ, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказывали Объединенные Арабские Эмираты.
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россия, минобороны рф, всу, обмен пленными
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Минобороны РФ, ВСУ, обмен пленными
Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих
Минобороны: Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 150 военнослужащих
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. С подконтрольной Киеву территории 30 декабря в результате достигнутой договоренности были возвращены 150 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
При этом, по данным ведомства, взамен были переданы 150 военнопленных ВСУ.
В Минобороны РФ отметили, что все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также им предоставили возможность связаться с родственниками.
Все освобожденные военнослужащие будут доставлены на территорию России для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ, добавили в ведомстве.
По данным Минобороны РФ, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказывали Объединенные Арабские Эмираты.
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