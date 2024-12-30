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Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих
Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих - 30.12.2024, ПРАЙМ
Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих
С подконтрольной Киеву территории 30 декабря в результате достигнутой договоренности были возвращены 150 российских военнослужащих. Об этом сообщили в... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T17:45+0300
2024-12-30T17:45+0300
спецоперация на украине
россия
минобороны рф
всу
обмен пленными
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. С подконтрольной Киеву территории 30 декабря в результате достигнутой договоренности были возвращены 150 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. При этом, по данным ведомства, взамен были переданы 150 военнопленных ВСУ. В Минобороны РФ отметили, что все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также им предоставили возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены на территорию России для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ, добавили в ведомстве. По данным Минобороны РФ, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказывали Объединенные Арабские Эмираты.
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россия, минобороны рф, всу, обмен пленными
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Минобороны РФ, ВСУ, обмен пленными
17:45 30.12.2024
 
Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих

Минобороны: Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 150 военнослужащих

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. С подконтрольной Киеву территории 30 декабря в результате достигнутой договоренности были возвращены 150 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
При этом, по данным ведомства, взамен были переданы 150 военнопленных ВСУ.
В Минобороны РФ отметили, что все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также им предоставили возможность связаться с родственниками.
Все освобожденные военнослужащие будут доставлены на территорию России для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ, добавили в ведомстве.
По данным Минобороны РФ, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказывали Объединенные Арабские Эмираты.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯМинобороны РФВСУобмен пленными
 
 
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