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"В кратчайшие сроки". На Западе вынесли приговор ВСУ - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"В кратчайшие сроки". На Западе вынесли приговор ВСУ
"В кратчайшие сроки". На Западе вынесли приговор ВСУ - 30.12.2024, ПРАЙМ
"В кратчайшие сроки". На Западе вынесли приговор ВСУ
Положение ВСУ является тяжелым на всей линии боевого соприкосновения, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире своего... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T15:14+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Положение ВСУ является тяжелым на всей линии боевого соприкосновения, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.По его мнению, на линии фронта "все выглядит так, как будто украинское сопротивление рушится, что украинцы в основном испытывают нехватку войск &lt;...&gt; не хватает пехоты и оружия, что им становится все труднее продолжать борьбу".Меркурис полагает, что Вооруженные силы РФ освободят Курахово и Великую Новоселку в кратчайшие сроки.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО
15:14 30.12.2024 (обновлено: 15:55 30.12.2024)
 
"В кратчайшие сроки". На Западе вынесли приговор ВСУ

Меркурис: положение ВСУ является тяжелым на всей линии фронта

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Положение ВСУ является тяжелым на всей линии боевого соприкосновения, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.
По его мнению, на линии фронта "все выглядит так, как будто украинское сопротивление рушится, что украинцы в основном испытывают нехватку войск <...> не хватает пехоты и оружия, что им становится все труднее продолжать борьбу".
Меркурис полагает, что Вооруженные силы РФ освободят Курахово и Великую Новоселку в кратчайшие сроки.
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