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"В кратчайшие сроки". На Западе вынесли приговор ВСУ

"В кратчайшие сроки". На Западе вынесли приговор ВСУ - 30.12.2024, ПРАЙМ

"В кратчайшие сроки". На Западе вынесли приговор ВСУ

Положение ВСУ является тяжелым на всей линии боевого соприкосновения, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире своего... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T15:14+0300

2024-12-30T15:14+0300

2024-12-30T15:55+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Положение ВСУ является тяжелым на всей линии боевого соприкосновения, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.По его мнению, на линии фронта "все выглядит так, как будто украинское сопротивление рушится, что украинцы в основном испытывают нехватку войск <...> не хватает пехоты и оружия, что им становится все труднее продолжать борьбу".Меркурис полагает, что Вооруженные силы РФ освободят Курахово и Великую Новоселку в кратчайшие сроки.

https://1prime.ru/20241229/prognoz-853951855.html

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украина, всу, сво