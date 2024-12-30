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"В кратчайшие сроки". На Западе вынесли приговор ВСУ
"В кратчайшие сроки". На Западе вынесли приговор ВСУ - 30.12.2024, ПРАЙМ
"В кратчайшие сроки". На Западе вынесли приговор ВСУ
Положение ВСУ является тяжелым на всей линии боевого соприкосновения, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире своего... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T15:14+0300
2024-12-30T15:14+0300
2024-12-30T15:55+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Положение ВСУ является тяжелым на всей линии боевого соприкосновения, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.По его мнению, на линии фронта "все выглядит так, как будто украинское сопротивление рушится, что украинцы в основном испытывают нехватку войск <...> не хватает пехоты и оружия, что им становится все труднее продолжать борьбу".Меркурис полагает, что Вооруженные силы РФ освободят Курахово и Великую Новоселку в кратчайшие сроки.
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украина, всу, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО
"В кратчайшие сроки". На Западе вынесли приговор ВСУ
Меркурис: положение ВСУ является тяжелым на всей линии фронта
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ.
Положение ВСУ является тяжелым на всей линии боевого соприкосновения, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире
своего YouTube-канала.
По его мнению, на линии фронта "все выглядит так, как будто украинское сопротивление рушится, что украинцы в основном испытывают нехватку войск <...> не хватает пехоты и оружия, что им становится все труднее продолжать борьбу".
Меркурис полагает, что Вооруженные силы РФ освободят Курахово и Великую Новоселку в кратчайшие сроки.
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