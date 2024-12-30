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Юань вырос на Мосбирже за 2024 год на почти на девять процентов

Юань вырос на Мосбирже за 2024 год на почти на девять процентов - 30.12.2024, ПРАЙМ

Юань вырос на Мосбирже за 2024 год на почти на девять процентов

Рубль по итогам 2024 года упал к юаню: китайская валюта выросла за год на 1,1 рубля или на 8,72%, следует из данных Московской биржи. | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T19:19+0300

2024-12-30T19:19+0300

2024-12-30T19:19+0300

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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам 2024 года упал к юаню: китайская валюта выросла за год на 1,1 рубля или на 8,72%, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 3 копейки, до 13,71 рубля. Таким образом, юань за 2024 год вырос на 1,1 рубля или на 8,72%. Валюта КНР завершила прошлый год на Московской бирже на уровне 12,61 рубля, минимума достигла в июне – 10,84 рубля, максимума – в ноябре - 15,16 рубля.

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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань, курсы валют