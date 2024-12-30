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Юань вырос на Мосбирже за 2024 год на почти на девять процентов
Юань вырос на Мосбирже за 2024 год на почти на девять процентов - 30.12.2024, ПРАЙМ
Юань вырос на Мосбирже за 2024 год на почти на девять процентов
Рубль по итогам 2024 года упал к юаню: китайская валюта выросла за год на 1,1 рубля или на 8,72%, следует из данных Московской биржи. | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T19:19+0300
2024-12-30T19:19+0300
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам 2024 года упал к юаню: китайская валюта выросла за год на 1,1 рубля или на 8,72%, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 3 копейки, до 13,71 рубля. Таким образом, юань за 2024 год вырос на 1,1 рубля или на 8,72%. Валюта КНР завершила прошлый год на Московской бирже на уровне 12,61 рубля, минимума достигла в июне – 10,84 рубля, максимума – в ноябре - 15,16 рубля.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань, курсы валют
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань, курсы валют
Юань вырос на Мосбирже за 2024 год на почти на девять процентов
Юань вырос на Московской бирже за 2024 год на 8,72% до 13,71 рубля
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам 2024 года упал к юаню: китайская валюта выросла за год на 1,1 рубля или на 8,72%, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 3 копейки, до 13,71 рубля.
Таким образом, юань за 2024 год вырос на 1,1 рубля или на 8,72%.
Валюта КНР завершила прошлый год на Московской бирже на уровне 12,61 рубля, минимума достигла в июне – 10,84 рубля, максимума – в ноябре - 15,16 рубля.
Российский рынок акций снизился за 2024 год почти на семь процентов