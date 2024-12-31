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В Смоленской области беспилотники атаковали нефтебазу - 31.12.2024, ПРАЙМ
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В Смоленской области беспилотники атаковали нефтебазу
В Смоленской области беспилотники атаковали нефтебазу - 31.12.2024, ПРАЙМ
В Смоленской области беспилотники атаковали нефтебазу
Противовоздушная оборона подавила атаку украинских беспилотников в Ярцевском районе Смоленской области, на территории нефтебазы после падения обломков аппарата... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T08:41+0300
2024-12-31T08:41+0300
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Противовоздушная оборона подавила атаку украинских беспилотников в Ярцевском районе Смоленской области, на территории нефтебазы после падения обломков аппарата произошли разлив топлива и возгорание горюче-смазочных материалов, угрозы жилым объектам нет, сообщил губернатор регионы Василий Анохин в своем Telegram-канале. "Уважаемые смоляне! Сегодня в Ярцевском районе средствами ПВО министерства обороны России была подавлена атака украинских БПЛА. По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали на территории нефтебазы. В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов", - написал он. Глава региона добавил, что спасательные службы приступили к локализации последствий, для жилых объектов угрозы нет.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
08:41 31.12.2024
 
В Смоленской области беспилотники атаковали нефтебазу

После атаки БПЛА ВСУ загорелась нефтебаза в Смоленской области

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Противовоздушная оборона подавила атаку украинских беспилотников в Ярцевском районе Смоленской области, на территории нефтебазы после падения обломков аппарата произошли разлив топлива и возгорание горюче-смазочных материалов, угрозы жилым объектам нет, сообщил губернатор регионы Василий Анохин в своем Telegram-канале.
"Уважаемые смоляне! Сегодня в Ярцевском районе средствами ПВО министерства обороны России была подавлена атака украинских БПЛА. По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали на территории нефтебазы. В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов", - написал он.
Глава региона добавил, что спасательные службы приступили к локализации последствий, для жилых объектов угрозы нет.
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