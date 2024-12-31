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На российский рынок вернулись супергибриды Bentley: цена впечатлила - 31.12.2024, ПРАЙМ
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На российский рынок вернулись супергибриды Bentley: цена впечатлила
На российский рынок вернулись супергибриды Bentley: цена впечатлила - 31.12.2024, ПРАЙМ
На российский рынок вернулись супергибриды Bentley: цена впечатлила
В Россию вернулся супергибрид Bentley Continental GT, сообщил портал 32cars.ru. | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T18:23+0300
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. В Россию вернулся супергибрид Bentley Continental GT, сообщил портал 32cars.ru. Отмечается, что на классифайдах разместили объявления о продаже Bentley Continental GT Speed четвертой генерации из линейки First Edition. Два автомобиля привезли в Москву к концу 2024 года. Их стоимость варьируются от 58 миллионов рублей до 58,5 миллионов рублей.По данным портала, эти авто работают на гибридном силовом агрегате, в основе которого лежат бензиновый двигатель V8 объемом 4,0 литра с восьмискоростным "роботом" и встроенный электродвигатель. Силовой агрегат обладает мощностью 782 лошадиных силы и 1000 Нм крутящего момента. Машины выполнены в сером цвете, при этом интерьеры у них отличаются. У одного авто салон голубой, а у другого — с красный.В Британии цена базовой версии нового Bentley Continental GT Speed составляет примерно 236 тысяч фунтов стерлингов (около 32,7 млн рублей по текущему курсу). При этом продаваемые в РФ машины из серии First Edition являются более дорогими и эксклюзивными, сообщил 32cars.ru.
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авто, цены на легковые автомобили, легковые автомобилии, bentley
Авто, цены на легковые автомобили, легковые автомобилии, Bentley
18:23 31.12.2024
 
На российский рынок вернулись супергибриды Bentley: цена впечатлила

32cars.ru: в РФ вернулся супергибрид Bentley Continental GT по цене 10 млн руб

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Bentley
Логотип Bentley - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. В Россию вернулся супергибрид Bentley Continental GT, сообщил портал 32cars.ru.
Отмечается, что на классифайдах разместили объявления о продаже Bentley Continental GT Speed четвертой генерации из линейки First Edition. Два автомобиля привезли в Москву к концу 2024 года. Их стоимость варьируются от 58 миллионов рублей до 58,5 миллионов рублей.
По данным портала, эти авто работают на гибридном силовом агрегате, в основе которого лежат бензиновый двигатель V8 объемом 4,0 литра с восьмискоростным "роботом" и встроенный электродвигатель. Силовой агрегат обладает мощностью 782 лошадиных силы и 1000 Нм крутящего момента. Машины выполнены в сером цвете, при этом интерьеры у них отличаются. У одного авто салон голубой, а у другого — с красный.
В Британии цена базовой версии нового Bentley Continental GT Speed составляет примерно 236 тысяч фунтов стерлингов (около 32,7 млн рублей по текущему курсу). При этом продаваемые в РФ машины из серии First Edition являются более дорогими и эксклюзивными, сообщил 32cars.ru.
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