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В России начали продавать гибридные универсалы BMW M5

В России начали продавать гибридные универсалы BMW M5 - 31.12.2024, ПРАЙМ

В России начали продавать гибридные универсалы BMW M5

На российском рынке автомобилей начали продавать гибридные универсалы BMW M5. Желающим купить эту машину придется выложить немаленькую сумму. Об этом сообщило... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T15:18+0300

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. На российском рынке автомобилей начали продавать гибридные универсалы BMW M5. Желающим купить эту машину придется выложить немаленькую сумму. Об этом сообщило издание Motor.ru.Отмечается, что согласно классифайдам, продавец может поставить BMW M5 со склада в Европе в течение двух-трех месяцев. При этом российская цена с учетом пошлин, утильсбора и оформления ЭПТС составляет от 23,9 млн рублей до 28 млн рублей. В Германии базовая версия BMW M5 обойдется 146 тысяч евро (17 млн рублей), пишет издание.BMW M5 является заряжаемым полноприводным гибридом с турбомотором объемом 4,4-литра и электродвигателем, встроенным в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Мощность силовой установки составляет 727 лошадиных сил (1000 Нм). Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 секунды.

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