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В России начали продавать гибридные универсалы BMW M5 - 31.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России начали продавать гибридные универсалы BMW M5
В России начали продавать гибридные универсалы BMW M5 - 31.12.2024, ПРАЙМ
В России начали продавать гибридные универсалы BMW M5
На российском рынке автомобилей начали продавать гибридные универсалы BMW M5. Желающим купить эту машину придется выложить немаленькую сумму. Об этом сообщило... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T15:18+0300
2024-12-31T15:18+0300
экономика
авто
россия
германия
bmw
цены на легковые автомобили
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. На российском рынке автомобилей начали продавать гибридные универсалы BMW M5. Желающим купить эту машину придется выложить немаленькую сумму. Об этом сообщило издание Motor.ru.Отмечается, что согласно классифайдам, продавец может поставить BMW M5 со склада в Европе в течение двух-трех месяцев. При этом российская цена с учетом пошлин, утильсбора и оформления ЭПТС составляет от 23,9 млн рублей до 28 млн рублей. В Германии базовая версия BMW M5 обойдется 146 тысяч евро (17 млн рублей), пишет издание.BMW M5 является заряжаемым полноприводным гибридом с турбомотором объемом 4,4-литра и электродвигателем, встроенным в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Мощность силовой установки составляет 727 лошадиных сил (1000 Нм). Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 секунды.
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авто, россия, германия, bmw, цены на легковые автомобили
Экономика, Авто, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, BMW, цены на легковые автомобили
15:18 31.12.2024
 
В России начали продавать гибридные универсалы BMW M5

Motor.ru: в РФ начались продажи универсалов BMW M5 по цене от 23,9 млн рублей

© Фото : BMW MАвтомобиль BMW M5
Автомобиль BMW M5 - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© Фото : BMW M
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. На российском рынке автомобилей начали продавать гибридные универсалы BMW M5. Желающим купить эту машину придется выложить немаленькую сумму. Об этом сообщило издание Motor.ru.
Отмечается, что согласно классифайдам, продавец может поставить BMW M5 со склада в Европе в течение двух-трех месяцев. При этом российская цена с учетом пошлин, утильсбора и оформления ЭПТС составляет от 23,9 млн рублей до 28 млн рублей.
В Германии базовая версия BMW M5 обойдется 146 тысяч евро (17 млн рублей), пишет издание.
BMW M5 является заряжаемым полноприводным гибридом с турбомотором объемом 4,4-литра и электродвигателем, встроенным в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Мощность силовой установки составляет 727 лошадиных сил (1000 Нм). Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 секунды.
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