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"Вам лгали": на Западе назвали основные заблуждения 2024 года

"Вам лгали": на Западе назвали основные заблуждения 2024 года - 31.12.2024, ПРАЙМ

"Вам лгали": на Западе назвали основные заблуждения 2024 года

Ирландский журналист Чей Боуз подвел своеобразный итог уходящего года для жителей стран Запада. Он выделил основные заблуждения, в которые вводили население... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T22:05+0300

2024-12-31T22:05+0300

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МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз подвел своеобразный итог уходящего года для жителей стран Запада. Он выделил основные заблуждения, в которые вводили население западные элиты."Что вы узнали в 2024 году? Вам лгали о помиловании Хантера. Вам лгали о (президенте РФ Владимире — ред.) Путине. Вам лгали о здоровье Байдена. Вам лгали о проигрыше (избранного президента США Дональда — ред.) Трампа. Вам лгали о "победе" Украины", — написал он в соцсети X.Боуз считает, что в 2024 году обывателям стран Запада лгали почти обо всем.В США против сына Байдена рассматривали ряд уголовных дел, в том числе о нарушениях при хранении оружия. Его обвиняли в употреблении запрещенных веществ, что лишало его права на приобретение пистолета. Байден-младший соврал в опроснике и купил оружие в октябре 2018 года, а затем владел им в период употребления наркотиков. Байден-страший заявлял, что примет любое решение суда в отношении его сына и в случае обвинительного приговора не станет использовать свое право на помилование. В декабре он подписал указ о помиловании своего Байдена-младшего.Кроме того, во время нахождения Джо Байдена на посту главы Белого дома США и ЕС ввели несколько пакетов экономических санкций против РФ. При этом западные СМИ постоянно говорили об их эффективности, но реальность все меньше соответствует их тезисам.

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запад, сша, джо байден, общество , ес, сми