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Стало известно, когда начнутся продажи нового Jetour T1 на российском рынке

Стало известно, когда начнутся продажи нового Jetour T1 на российском рынке - 31.12.2024, ПРАЙМ

Стало известно, когда начнутся продажи нового Jetour T1 на российском рынке

Поступление нового полноприводного внедорожника Jetour T1 на российский рынок ожидается ориентировочно в первом полугодии 2025 года, сообщило агентство... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T15:53+0300

2024-12-31T15:53+0300

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Поступление нового полноприводного внедорожника Jetour T1 на российский рынок ожидается ориентировочно в первом полугодии 2025 года, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на пресс-службу "Джетур Мотор Рус".Отмечается, что технические характеристики нового Jetour T1, который поступит в Россию, будут раскрыты позднее. Длина Jetour T1 составляет примерно 4,7 метра, колесная база — 2,8 метра.По данным агентства, внешне Jetour T1 отличается от доступного в РФ внедорожника T2 более плавными линиями кузова. При этом у T2 позаимствованы дизайн интерьера, в том числе руль овальной формы, парящий экран мультимедиа и селектор трансмиссии.

https://1prime.ru/20241230/camry-853965793.html

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россия, кроссовер, цены на автомобили, авто