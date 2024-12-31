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Стало известно, когда начнутся продажи нового Jetour T1 на российском рынке - 31.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Стало известно, когда начнутся продажи нового Jetour T1 на российском рынке
Стало известно, когда начнутся продажи нового Jetour T1 на российском рынке - 31.12.2024, ПРАЙМ
Стало известно, когда начнутся продажи нового Jetour T1 на российском рынке
Поступление нового полноприводного внедорожника Jetour T1 на российский рынок ожидается ориентировочно в первом полугодии 2025 года, сообщило агентство... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T15:53+0300
2024-12-31T15:53+0300
экономика
россия
кроссовер
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Поступление нового полноприводного внедорожника Jetour T1 на российский рынок ожидается ориентировочно в первом полугодии 2025 года, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на пресс-службу "Джетур Мотор Рус".Отмечается, что технические характеристики нового Jetour T1, который поступит в Россию, будут раскрыты позднее. Длина Jetour T1 составляет примерно 4,7 метра, колесная база — 2,8 метра.По данным агентства, внешне Jetour T1 отличается от доступного в РФ внедорожника T2 более плавными линиями кузова. При этом у T2 позаимствованы дизайн интерьера, в том числе руль овальной формы, парящий экран мультимедиа и селектор трансмиссии.
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россия, кроссовер, цены на автомобили, авто
Экономика, РОССИЯ, кроссовер, цены на автомобили, Авто
15:53 31.12.2024
 
Стало известно, когда начнутся продажи нового Jetour T1 на российском рынке

Российские продажи нового Jetour T1 начнутся в первом полугодии 2025 года

© Фото : JetourАвтомобиль Jetour T1
Автомобиль Jetour T1 - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© Фото : Jetour
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Поступление нового полноприводного внедорожника Jetour T1 на российский рынок ожидается ориентировочно в первом полугодии 2025 года, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на пресс-службу "Джетур Мотор Рус".
Отмечается, что технические характеристики нового Jetour T1, который поступит в Россию, будут раскрыты позднее. Длина Jetour T1 составляет примерно 4,7 метра, колесная база — 2,8 метра.
По данным агентства, внешне Jetour T1 отличается от доступного в РФ внедорожника T2 более плавными линиями кузова. При этом у T2 позаимствованы дизайн интерьера, в том числе руль овальной формы, парящий экран мультимедиа и селектор трансмиссии.
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