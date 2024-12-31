https://1prime.ru/20241231/kia-853984544.html

Аналоги Kia российской сборки получили новые доступные комплектации

Аналоги Kia российской сборки получили новые доступные комплектации - 31.12.2024, ПРАЙМ

Аналоги Kia российской сборки получили новые доступные комплектации

Российский бренд Solaris, под которым в Санкт-Петербурге выпускают аналоги автомобилей Kia и Hyundai, пересмотрел состав версий седана KRS и кросс-хэтчбека KRX, | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T17:33+0300

2024-12-31T17:33+0300

2024-12-31T17:33+0300

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Российский бренд Solaris, под которым в Санкт-Петербурге выпускают аналоги автомобилей Kia и Hyundai, пересмотрел состав версий седана KRS и кросс-хэтчбека KRX, сообщило издание "Автоновости дня".По данным издания, KRS, который также известен как Kia Rio, получил ряд новых версий. Появилась базовая версия Comfort с механической коробкой передач по цене 2 060 000 рублей. Ее появление с учетом прекращения выпуска начальной версии Classic Audio за 2 068 000 рублей привело к уменьшению минимальной стоимости модели на восемь тысяч рублей. Также у KRS появились версии Luxe AV с механической и автоматической коробками передач, Style и Premium с автоматической коробкой передач.Кросс-хэтчбек Solaris KRX, который также известен как Kia Rio X, обзавелся двумя новыми комплектациями — базовая Comfort с АКП и Luxe AV с механической коробкой передач, пишет издание. Luxe AV стала доступнее аналога с АКП на 100 тысяч рублей. При этом версия Comfort стала дешевле аналога также на 100 тысяч рублей, но с учетом подорожания минимальная стоимость версии увеличилась на 67 тысяч рублей.

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россия, авто, kia, hyundai, санкт-петербург, цены на легковые автомобили