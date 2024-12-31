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Стоимость нефти готовится завершить год некоторым снижением - 31.12.2024, ПРАЙМ
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Стоимость нефти готовится завершить год некоторым снижением
Стоимость нефти готовится завершить год некоторым снижением - 31.12.2024, ПРАЙМ
Стоимость нефти готовится завершить год некоторым снижением
Мировые цены на нефть с начала 2024 года несколько сократились, свидетельствуют данные торгов. | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T16:56+0300
2024-12-31T16:56+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть с начала 2024 года несколько сократились, свидетельствуют данные торгов. С начала года нефть Brent подешевела на 3,9%, WTI – примерно на 1%. В четвертом квартале котировки при этом выросли примерно на 3% и 4% соответственно, в декабре нефть Brent подорожала на 1,3%, WTI – на 4,4%. По состоянию на 16.22 мск мартовский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,09%, до 73,92 доллара за баррель, WTI – на 0,03%, до 70,97 доллара. Внимание трейдеров обращено к базовым фактором, касающимся спроса и предложения. Среди них - перспективы восстановления экономики Китая, крупного импортера и потребителя нефти, а также ситуация на Ближнем Востоке и стоимость доллара.
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нефть
Энергетика, Нефть
16:56 31.12.2024
 
Стоимость нефти готовится завершить год некоторым снижением

Мировые цены на нефть с начала 2024 года несколько сократились

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть с начала 2024 года несколько сократились, свидетельствуют данные торгов.
С начала года нефть Brent подешевела на 3,9%, WTI – примерно на 1%. В четвертом квартале котировки при этом выросли примерно на 3% и 4% соответственно, в декабре нефть Brent подорожала на 1,3%, WTI – на 4,4%.
По состоянию на 16.22 мск мартовский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,09%, до 73,92 доллара за баррель, WTI – на 0,03%, до 70,97 доллара.
Внимание трейдеров обращено к базовым фактором, касающимся спроса и предложения. Среди них - перспективы восстановления экономики Китая, крупного импортера и потребителя нефти, а также ситуация на Ближнем Востоке и стоимость доллара.
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