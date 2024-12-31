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В России ввели новые правила и повысили штрафы для водителей
В России ввели новые правила и повысили штрафы для водителей - 31.12.2024, ПРАЙМ
В России ввели новые правила и повысили штрафы для водителей
С 1 января российских автовладельцев ждет ряд новых правил и штрафов, пишет "Коммерсант". | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T14:32+0300
2024-12-31T14:32+0300
2024-12-31T14:34+0300
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. С 1 января российских автовладельцев ждет ряд новых правил и штрафов, пишет "Коммерсант". По данным издания, вырастут размеры штрафов по 12 составам главы КоАП, посвященной правилам дорожного движения. В частности вырастут штрафы:При этом скидка за быструю оплату штрафа снизилась с 50% до 25% и действует в течение месяца.Отмечается, что водителям, подвергшимся административному наказанию, теперь придется проходить процедуру геномной регистрации, сдав анализ. ДНК внесут в федеральную базу данных. Меру административного воздействия применяют за управление машиной водителем, лишенным прав, за вождение в состоянии алкогольного опьянения водителем, лишенным прав, а также за неуплату штрафа в срок.Также с 2025 года все страховые компании будут обязаны принимать заявления о выплатах по ОСАГО в электронной форме. Автовладельцы смогут подавать эти заявления через сайт страховщика или в мобильном приложении. По желанию можно урегулировать убыток и путем посещения офиса страховой компании или подачи заявленияпо почте.Кроме того, с 1 января вырастет размер транспортного налога в нескольких субъектах РФ, в том числе в Москве, Архангельской и Новосибирской областях. При этом в Москве, начиная с 2025 года налог будет увеличивать каждый год.
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россия, пдд, коап рф, дорожные штрафы, авто
РОССИЯ, ПДД, КоАП РФ, дорожные штрафы, Авто
В России ввели новые правила и повысили штрафы для водителей
Автовладельцев в России с 1 января 2025 года ждут новые правила и штрафы
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ
. С 1 января российских автовладельцев ждет ряд новых правил и штрафов, пишет "Коммерсант"
.
По данным издания, вырастут размеры штрафов по 12 составам главы КоАП, посвященной правилам дорожного движения. В частности вырастут штрафы:
- за превышение скорости на 20–40 км/ч — с 500 до 750 рублей;
- за превышение скорости на 750–7500 рублей, а за повторное нарушение — от 3000 до 7500 рублей;
- за езду без ремня безопасности — до 1500 рублей;
- за проезд на красный свет — 1500 рублей (7500 рублей в случае повторного нарушения;
- за отсутствие полиса ОСАГО — от 3000 до 5000 рублей.
При этом скидка за быструю оплату штрафа снизилась с 50% до 25% и действует в течение месяца.
Отмечается, что водителям, подвергшимся административному наказанию, теперь придется проходить процедуру геномной регистрации, сдав анализ. ДНК внесут в федеральную базу данных. Меру административного воздействия применяют за управление машиной водителем, лишенным прав, за вождение в состоянии алкогольного опьянения водителем, лишенным прав, а также за неуплату штрафа в срок.
Также с 2025 года все страховые компании будут обязаны принимать заявления о выплатах по ОСАГО в электронной форме. Автовладельцы смогут подавать эти заявления через сайт страховщика или в мобильном приложении. По желанию можно урегулировать убыток и путем посещения офиса страховой компании или подачи заявленияпо почте.
Кроме того, с 1 января вырастет размер транспортного налога в нескольких субъектах РФ, в том числе в Москве, Архангельской и Новосибирской областях. При этом в Москве, начиная с 2025 года налог будет увеличивать каждый год.
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