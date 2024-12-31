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В России ввели новые правила и повысили штрафы для водителей

В России ввели новые правила и повысили штрафы для водителей - 31.12.2024, ПРАЙМ

В России ввели новые правила и повысили штрафы для водителей

С 1 января российских автовладельцев ждет ряд новых правил и штрафов, пишет "Коммерсант". | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T14:32+0300

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. С 1 января российских автовладельцев ждет ряд новых правил и штрафов, пишет "Коммерсант". По данным издания, вырастут размеры штрафов по 12 составам главы КоАП, посвященной правилам дорожного движения. В частности вырастут штрафы:При этом скидка за быструю оплату штрафа снизилась с 50% до 25% и действует в течение месяца.Отмечается, что водителям, подвергшимся административному наказанию, теперь придется проходить процедуру геномной регистрации, сдав анализ. ДНК внесут в федеральную базу данных. Меру административного воздействия применяют за управление машиной водителем, лишенным прав, за вождение в состоянии алкогольного опьянения водителем, лишенным прав, а также за неуплату штрафа в срок.Также с 2025 года все страховые компании будут обязаны принимать заявления о выплатах по ОСАГО в электронной форме. Автовладельцы смогут подавать эти заявления через сайт страховщика или в мобильном приложении. По желанию можно урегулировать убыток и путем посещения офиса страховой компании или подачи заявленияпо почте.Кроме того, с 1 января вырастет размер транспортного налога в нескольких субъектах РФ, в том числе в Москве, Архангельской и Новосибирской областях. При этом в Москве, начиная с 2025 года налог будет увеличивать каждый год.

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россия, пдд, коап рф, дорожные штрафы, авто