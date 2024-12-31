https://1prime.ru/20241231/putin-853987505.html

Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом

Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом - 31.12.2024, ПРАЙМ

Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин заслушал доклады о ходе СВО и поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T21:03+0300

2024-12-31T21:03+0300

2024-12-31T21:21+0300

спецоперация на украине

россия

владимир путин

дмитрий песков

сво

новый год

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заслушал доклады о ходе СВО и поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклады начальника Генштаба, а также командующих группировок о ходе продвижения специальной военной операции. Российский лидер поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников специальной военной операции, отметил Песков.

https://1prime.ru/20241231/putin-853980727.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, сво, новый год