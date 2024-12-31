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Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом - 31.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом
Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом - 31.12.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом
Президент России Владимир Путин заслушал доклады о ходе СВО и поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T21:03+0300
2024-12-31T21:21+0300
спецоперация на украине
россия
владимир путин
дмитрий песков
сво
новый год
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заслушал доклады о ходе СВО и поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклады начальника Генштаба, а также командующих группировок о ходе продвижения специальной военной операции. Российский лидер поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников специальной военной операции, отметил Песков.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, сво, новый год
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, СВО, Новый год
21:03 31.12.2024 (обновлено: 21:21 31.12.2024)
 
Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом

Путин заслушал доклады о ходе СВО и поздравил военных с наступающим Новым годом

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© POOL
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заслушал доклады о ходе СВО и поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклады начальника Генштаба, а также командующих группировок о ходе продвижения специальной военной операции. Российский лидер поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников специальной военной операции, отметил Песков.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯВладимир ПутинДмитрий ПесковСВОНовый год
 
 
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