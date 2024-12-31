https://1prime.ru/20241231/pytki-853984974.html

ООН: почти всех опрошенных с сентября военнопленных ВС РФ на Украине пытали

ООН: почти всех опрошенных с сентября военнопленных ВС РФ на Украине пытали - 31.12.2024, ПРАЙМ

ООН: почти всех опрошенных с сентября военнопленных ВС РФ на Украине пытали

Все, кроме одного, из 25 опрошенных ООН в период с 1 сентября по 30 ноября 2024 года российских военнопленных на Украине сообщили, что подвергались пыткам,... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T17:53+0300

2024-12-31T17:53+0300

2024-12-31T17:53+0300

спецоперация на украине

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ЖЕНЕВА, 31 дек - ПРАЙМ. Все, кроме одного, из 25 опрошенных ООН в период с 1 сентября по 30 ноября 2024 года российских военнопленных на Украине сообщили, что подвергались пыткам, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).Документ посвящен ситуации на Украине в период с сентября по ноябрь 2024 года. "За отчетный период УВКПЧ опросило 25 российских военнопленных в украинских местах содержания, в том числе в недавно открытом лагере "Захид-4" во Львове. Все, кроме одного, сообщили, что в 2024 году подвергались пыткам или жестокому обращению на одном или нескольких этапах пребывания в плену", - указывается в докладе.При этом 14 из военнопленных, согласно их показаниям, подверглись сексуальному насилию.В октябре УВКПЧ опубликовало периодический доклад о ситуации на Украине, который охватывал период с 1 июня по 31 августа 2024 года. Там говорилось, что более половины из 205 опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам. Как сообщалось, основные методы пыток и жестокого обращения включали жестокие избиения, в том числе целенаправленные удары по коленям и суставам, угрозы смертью или физическим насилием, а также поражение электрическим током.

https://1prime.ru/20241103/pytki-852575448.html

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украина, оон, права человека