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ООН: почти всех опрошенных с сентября военнопленных ВС РФ на Украине пытали - 31.12.2024, ПРАЙМ
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ООН: почти всех опрошенных с сентября военнопленных ВС РФ на Украине пытали
ООН: почти всех опрошенных с сентября военнопленных ВС РФ на Украине пытали - 31.12.2024, ПРАЙМ
ООН: почти всех опрошенных с сентября военнопленных ВС РФ на Украине пытали
Все, кроме одного, из 25 опрошенных ООН в период с 1 сентября по 30 ноября 2024 года российских военнопленных на Украине сообщили, что подвергались пыткам,... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T17:53+0300
2024-12-31T17:53+0300
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ЖЕНЕВА, 31 дек - ПРАЙМ. Все, кроме одного, из 25 опрошенных ООН в период с 1 сентября по 30 ноября 2024 года российских военнопленных на Украине сообщили, что подвергались пыткам, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).Документ посвящен ситуации на Украине в период с сентября по ноябрь 2024 года. "За отчетный период УВКПЧ опросило 25 российских военнопленных в украинских местах содержания, в том числе в недавно открытом лагере "Захид-4" во Львове. Все, кроме одного, сообщили, что в 2024 году подвергались пыткам или жестокому обращению на одном или нескольких этапах пребывания в плену", - указывается в докладе.При этом 14 из военнопленных, согласно их показаниям, подверглись сексуальному насилию.В октябре УВКПЧ опубликовало периодический доклад о ситуации на Украине, который охватывал период с 1 июня по 31 августа 2024 года. Там говорилось, что более половины из 205 опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам. Как сообщалось, основные методы пыток и жестокого обращения включали жестокие избиения, в том числе целенаправленные удары по коленям и суставам, угрозы смертью или физическим насилием, а также поражение электрическим током.
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украина, оон, права человека
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ООН, Права человека
17:53 31.12.2024
 
ООН: почти всех опрошенных с сентября военнопленных ВС РФ на Украине пытали

Почти все военнопленные ВС РФ на Украине, опрошенные ООН с сентября, подверглись пыткам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ЖЕНЕВА, 31 дек - ПРАЙМ. Все, кроме одного, из 25 опрошенных ООН в период с 1 сентября по 30 ноября 2024 года российских военнопленных на Украине сообщили, что подвергались пыткам, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
Документ посвящен ситуации на Украине в период с сентября по ноябрь 2024 года.
"За отчетный период УВКПЧ опросило 25 российских военнопленных в украинских местах содержания, в том числе в недавно открытом лагере "Захид-4" во Львове. Все, кроме одного, сообщили, что в 2024 году подвергались пыткам или жестокому обращению на одном или нескольких этапах пребывания в плену", - указывается в докладе.
При этом 14 из военнопленных, согласно их показаниям, подверглись сексуальному насилию.
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В октябре УВКПЧ опубликовало периодический доклад о ситуации на Украине, который охватывал период с 1 июня по 31 августа 2024 года. Там говорилось, что более половины из 205 опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам. Как сообщалось, основные методы пыток и жестокого обращения включали жестокие избиения, в том числе целенаправленные удары по коленям и суставам, угрозы смертью или физическим насилием, а также поражение электрическим током.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАООНПрава человека
 
 
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