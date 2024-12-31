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"Еще больше смертных приговоров": в США осудили выделение денег Киеву - 31.12.2024, ПРАЙМ
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"Еще больше смертных приговоров": в США осудили выделение денег Киеву
"Еще больше смертных приговоров": в США осудили выделение денег Киеву - 31.12.2024, ПРАЙМ
"Еще больше смертных приговоров": в США осудили выделение денег Киеву
Выделение конгрессом США средств на вооружение для Украины привели только к еще большим смертям в конфликте, который невозможно выиграть, заявил в своем... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T15:38+0300
2024-12-31T15:38+0300
спецоперация на украине
сша
украина
конгресс сша
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Выделение конгрессом США средств на вооружение для Украины привели только к еще большим смертям в конфликте, который невозможно выиграть, заявил в своем соообщении в соцсети X подполковник американских вооруженных сил в отставке Дэниел Дэвис.Он перепостил сообщение члена Палаты представителей конгресса Томаса Мэсси, который опубликовал видео, где запечатлен момент после голосования по этому вопросу. Конгрессмены выражают радость, они стоят, аплодируют, значительная часть их размахивает одинаковыми по размеру украинскими флажками. Мэсси заявил, что парламентский пристав, подчиняющийся спикеру Майку Джонсону, пригрозил ему штрафом за распространение этого видео.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Все эти украинские флаги в Палате представителей в поддержку выделения миллиардов долларов привели только к тому, что еще больше украинских мужчин были бессмысленно убиты в войне, которую невозможно было выиграть", — написал Дэвис.По его словам, трагично то, что "едва ли кто-то из этих людей осознавал, что они подписывают еще больше смертных приговоров для украинцев".
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сша, украина, конгресс сша
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Конгресс США
15:38 31.12.2024
 
"Еще больше смертных приговоров": в США осудили выделение денег Киеву

Подполковник Дэвис: выделение конгрессом США денег Киеву привело к еще большим смертям

© AFP / Zack GibsonЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© AFP / Zack Gibson
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Выделение конгрессом США средств на вооружение для Украины привели только к еще большим смертям в конфликте, который невозможно выиграть, заявил в своем соообщении в соцсети X подполковник американских вооруженных сил в отставке Дэниел Дэвис.
Он перепостил сообщение члена Палаты представителей конгресса Томаса Мэсси, который опубликовал видео, где запечатлен момент после голосования по этому вопросу. Конгрессмены выражают радость, они стоят, аплодируют, значительная часть их размахивает одинаковыми по размеру украинскими флажками. Мэсси заявил, что парламентский пристав, подчиняющийся спикеру Майку Джонсону, пригрозил ему штрафом за распространение этого видео.
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"Все эти украинские флаги в Палате представителей в поддержку выделения миллиардов долларов привели только к тому, что еще больше украинских мужчин были бессмысленно убиты в войне, которую невозможно было выиграть", — написал Дэвис.
По его словам, трагично то, что "едва ли кто-то из этих людей осознавал, что они подписывают еще больше смертных приговоров для украинцев".
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Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАКонгресс США
 
 
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