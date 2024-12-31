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"Еще больше смертных приговоров": в США осудили выделение денег Киеву

"Еще больше смертных приговоров": в США осудили выделение денег Киеву - 31.12.2024, ПРАЙМ

"Еще больше смертных приговоров": в США осудили выделение денег Киеву

Выделение конгрессом США средств на вооружение для Украины привели только к еще большим смертям в конфликте, который невозможно выиграть, заявил в своем... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T15:38+0300

2024-12-31T15:38+0300

2024-12-31T15:38+0300

спецоперация на украине

сша

украина

конгресс сша

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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Выделение конгрессом США средств на вооружение для Украины привели только к еще большим смертям в конфликте, который невозможно выиграть, заявил в своем соообщении в соцсети X подполковник американских вооруженных сил в отставке Дэниел Дэвис.Он перепостил сообщение члена Палаты представителей конгресса Томаса Мэсси, который опубликовал видео, где запечатлен момент после голосования по этому вопросу. Конгрессмены выражают радость, они стоят, аплодируют, значительная часть их размахивает одинаковыми по размеру украинскими флажками. Мэсси заявил, что парламентский пристав, подчиняющийся спикеру Майку Джонсону, пригрозил ему штрафом за распространение этого видео.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Все эти украинские флаги в Палате представителей в поддержку выделения миллиардов долларов привели только к тому, что еще больше украинских мужчин были бессмысленно убиты в войне, которую невозможно было выиграть", — написал Дэвис.По его словам, трагично то, что "едва ли кто-то из этих людей осознавал, что они подписывают еще больше смертных приговоров для украинцев".

https://1prime.ru/20241231/vsu-853982759.html

сша

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